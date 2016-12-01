 شباط يوجه رسالة تعزية مؤثرة لبنكيران في فقدان والدته ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

البام يؤجل اجتماعاته بسبب وفاة والدة بنكيران | بوليتيك

''البام'' يؤجل اجتماعاته بسبب وفاة والدة ''بنكيران''

بعد بنعبد الله و حصاد.. ساجد يصل إلى منزل بنكيران و يقدم له التعازي في وفاة والدته | بوليتيك

بعد بنعبد الله و حصاد.. ساجد يصل إلى منزل بنكيران و يقدم له التعازي في وفاة والدته

الرميد وبن عبد الله يصلان لتعزية بنكيران في وفاة أمه | بوليتيك

الرميد وبن عبد الله يصلان لتعزية بنكيران في وفاة أمه

يا ربي السلامة.. شاب يبتر عضوه التناسلي بسيدي بنور ضواحي الجديدة..وها علاش | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. شاب يبتر عضوه التناسلي بسيدي بنور ضواحي الجديدة..وها علاش

هذه حقيقة هجوم إذاعة ميدي1 على رئيس نيجيريا إبان الزيارة الملكية لهذا البلد | صحافة

هذه حقيقة هجوم إذاعة ''ميدي1'' على رئيس نيجيريا إبان الزيارة الملكية لهذا البلد

فيديو مثير.. فايسبوكيون يتداولون صور شاب شبيه بمشرمل صاحب حقيبة في البيضاء وصاحب الصور يرد بتصريح قوي | مجتمع

فيديو مثير.. فايسبوكيون يتداولون صور شاب شبيه بمشرمل صاحب حقيبة في البيضاء وصاحب الصور يرد بتصريح

شباط يوجه رسالة تعزية مؤثرة لبنكيران في فقدان والدته | بوليتيك

شباط يوجه رسالة تعزية مؤثرة لبنكيران في فقدان والدته

بالفيديو : بنكيران رفقة المعتصم يتلقى التعازي في وفاة والدته | بوليتيك

بالفيديو : بنكيران رفقة المعتصم يتلقى التعازي في وفاة والدته

حصاد والصبيحي أول وزيران في بيت بنكيران لتقديم التعازي | بوليتيك

حصاد والصبيحي أول وزيران في بيت بنكيران لتقديم التعازي

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

شباط يوجه رسالة تعزية مؤثرة لبنكيران في فقدان والدته

بتاريــخ : 6 دجنبر 2016 / 11:54 شباط يوجه رسالة تعزية مؤثرة لبنكيران في فقدان والدته | بوليتيك
شباط يوجه رسالة تعزية مؤثرة لبنكيران في فقدان والدته
عبر حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال عن بالغ عبارات الحزن والأسى إثر توصله و قيادات حزبه أمس الإثنين بنبأ وفاة السيدة ''مفتاحة الشامي'' والدة رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران و الأمين العام لحزب

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

 

عبر حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال عن بالغ عبارات الحزن والأسى إثر توصله و قيادات حزبه أمس الإثنين بنبأ وفاة السيدة "مفتاحة الشامي" والدة رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران و الأمين العام لحزب العدالة و التنمية.

و نشر الموقع الرسمي لحزب الميزان اليوم الثلاثاء، برقية تعزية ومواساة لبنكيران جاء فيها "تلقى حزب الاستقلال ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة المشمولة برحمة الله، والدة الأستاذ عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وبهذه المناسبة الاليمة، و بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره، يتقدم الأمين العام لحزب الاستقلال أصالة عن نفسه و نيابة عن مناضلي ومناضلات حزب الاستقلال ومنظماته الموازية وروابطه المهنية والمتعاطفين معه، بخالص العزاء والمواساة إلى الأستاذ عبد الإله ابن كيران وكافة أفراد أسرته، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يتقبلها في الفردوس الأعلى مع النبيئين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً، راجيا من الله تعالى أن يرزق عائلتها الصبر و السلوان، إنه سميع مجيب وبالاستجـابة جدير. إنا لله وإنا إليه راجعون ".

و كانت المرحومة والدة رئيس الحكومة , قد فارقت الحياة مساء يوم الاثنين 5 دجنبر بعد معاناة طويلة مع المرض.

و سيوارى جثمان الفقيدة الثرى عصر اليوم بمقبرة الشهداء بمدينة الرباط .

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شباط : الاستقلال الحكومة بنكيران

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

البام يؤجل اجتماعاته بسبب وفاة والدة بنكيران | بوليتيك

''البام'' يؤجل اجتماعاته بسبب وفاة والدة ''بنكيران''

بعد بنعبد الله و حصاد.. ساجد يصل إلى منزل بنكيران و يقدم له التعازي في وفاة والدته | بوليتيك

بعد بنعبد الله و حصاد.. ساجد يصل إلى منزل بنكيران و يقدم له التعازي في وفاة والدته

الرميد وبن عبد الله يصلان لتعزية بنكيران في وفاة أمه | بوليتيك

الرميد وبن عبد الله يصلان لتعزية بنكيران في وفاة أمه

بالفيديو : بنكيران رفقة المعتصم يتلقى التعازي في وفاة والدته | بوليتيك

بالفيديو : بنكيران رفقة المعتصم يتلقى التعازي في وفاة والدته

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مسؤولو شركة Progrès batiment يكشفون حقيقة أرض دوار ولاد الجمل..هاذ الأرض شريناها من عند الدولة و عطينا للساكنة باش يستافدو | خارج البلاطو
منذ 21 دقيقة

مسؤولو شركة ''Progrès batiment'' يكشفون حقيقة أرض دوار ولاد الجمل..هاذ الأرض شريناها من عند الدولة و عطينا للساكنة باش يستافدو

القصة الكاملة للرجل الذي شرمله شفار فكازا على لسان ابنة أخته (فيديو) | بــووز

القصة الكاملة للرجل الذي شرمله ''شفار'' فكازا على لسان ابنة أخته (فيديو)

بالفيديو يبكي أمه ..ويقول أنها شخص مقدس بالنسبة إليه | قنوات أخرى

بالفيديو يبكي أمه ..ويقول أنها شخص مقدس بالنسبة إليه

أشنو قال زهرك اليوم: 06 دجنبر 2016 | أشنو قال زهرك اليوم

أشنو قال زهرك اليوم: 06 دجنبر 2016

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

البام يؤجل اجتماعاته بسبب وفاة والدة بنكيران | بوليتيك
منذ 3 دقائق

''البام'' يؤجل اجتماعاته بسبب وفاة والدة ''بنكيران''

بعد بنعبد الله و حصاد.. ساجد يصل إلى منزل بنكيران و يقدم له التعازي في وفاة والدته | بوليتيك

بعد بنعبد الله و حصاد.. ساجد يصل إلى منزل بنكيران و يقدم له التعازي في وفاة والدته

الرميد وبن عبد الله يصلان لتعزية بنكيران في وفاة أمه | بوليتيك

الرميد وبن عبد الله يصلان لتعزية بنكيران في وفاة أمه

يا ربي السلامة.. شاب يبتر عضوه التناسلي بسيدي بنور ضواحي الجديدة..وها علاش | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. شاب يبتر عضوه التناسلي بسيدي بنور ضواحي الجديدة..وها علاش

﻿ ﻿
أمس 14:13 GMT

عاجل:يا ربي السلامة.. فيديو خطيرة ومؤلم: معركة دامية بين شفار هاز سيف وضحية عندو صاك فيه الفلوس في كازا.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.