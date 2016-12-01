شباط يوجه رسالة تعزية مؤثرة لبنكيران في فقدان والدته ﻿

عبر حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال عن بالغ عبارات الحزن والأسى إثر توصله و قيادات حزبه أمس الإثنين بنبأ وفاة السيدة ''مفتاحة الشامي'' والدة رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران و الأمين العام لحزب

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

عبر حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال عن بالغ عبارات الحزن والأسى إثر توصله و قيادات حزبه أمس الإثنين بنبأ وفاة السيدة "مفتاحة الشامي" والدة رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران و الأمين العام لحزب العدالة و التنمية.

و نشر الموقع الرسمي لحزب الميزان اليوم الثلاثاء، برقية تعزية ومواساة لبنكيران جاء فيها "تلقى حزب الاستقلال ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة المشمولة برحمة الله، والدة الأستاذ عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وبهذه المناسبة الاليمة، و بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره، يتقدم الأمين العام لحزب الاستقلال أصالة عن نفسه و نيابة عن مناضلي ومناضلات حزب الاستقلال ومنظماته الموازية وروابطه المهنية والمتعاطفين معه، بخالص العزاء والمواساة إلى الأستاذ عبد الإله ابن كيران وكافة أفراد أسرته، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يتقبلها في الفردوس الأعلى مع النبيئين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً، راجيا من الله تعالى أن يرزق عائلتها الصبر و السلوان، إنه سميع مجيب وبالاستجـابة جدير. إنا لله وإنا إليه راجعون ".

و كانت المرحومة والدة رئيس الحكومة , قد فارقت الحياة مساء يوم الاثنين 5 دجنبر بعد معاناة طويلة مع المرض.

و سيوارى جثمان الفقيدة الثرى عصر اليوم بمقبرة الشهداء بمدينة الرباط .