 حصاد والصبيحي أول وزيران في بيت بنكيران لتقديم التعازي ﻿
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حصاد والصبيحي أول وزيران في بيت بنكيران لتقديم التعازي | بوليتيك

حصاد والصبيحي أول وزيران في بيت بنكيران لتقديم التعازي

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حصاد والصبيحي أول وزيران في بيت بنكيران لتقديم التعازي

بتاريــخ : 6 دجنبر 2016 / 11:40 حصاد والصبيحي أول وزيران في بيت بنكيران لتقديم التعازي | بوليتيك
حصاد والصبيحي أول وزيران في بيت بنكيران لتقديم التعازي
قام وزير الداخلية محمد حصاد والوزير محمد أمين الصبيحي صباح اليوم الثلاثاء 6 دجنبر 2016 بزيارة تعزية إلى بيت الأمين العام للبيجيدي عبد الإله ابن كيران المكلف بتشكيل الحكومة ، بحي الليمون.

شوف تيفي

 

قام وزير الداخلية محمد حصاد والوزير محمد أمين الصبيحي صباح اليوم الثلاثاء 6 دجنبر 2016 بزيارة تعزية إلى بيت الأمين العام للبيجيدي عبد الإله ابن كيران المكلف بتشكيل الحكومة ، بحي الليمون.

ومن المنتظر أن تتقاطر الكثير من الشخصيات الرسمية والسياسية بعدما علمت شوف تيفي أن العديد من الأحزاب قد أجلت انعقاد مكاتبها السياسية المبرمجة اليوم للقيام بواجب العزاء في لحظة إنسانية تغيب فيها كل الحسابات ويحكمها واجب الوقت واللحظة التي يعيش على واقعها بنكيران وأسرته، وهي فترات حزن .

وحسب مصادر من بيت رئيس الحكومة، فإن ابن بنكيران بدا متأثرا جدا وحزينا، ويتلقى التعزيات من الجميع ووجهه تبدو عليه آثار الصدمة .

يذكر أن أم بنكيران لها مكانة خاصة في قلبه وكان يعتبرها سبب مساره الحالي والداعمة له وكانت تسكن معه بحي الليمون بالرباط وتحظى برعايته ورعاية الملك محمد السادس شخصيا .

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حصاد والصبيحي أول وزيران في بيت بنكيران لتقديم التعازي

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