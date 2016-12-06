مثير ومؤلم.. صورة متشرد يلتحف العلم الوطني احتماء من البرد ليلا بفاس تشعل الفايسبوك ﻿

"شوف تيفي"
نشر حساب فايسبوكي، صورة مؤلمة، ظهر خلالها متشرد مغربي وهو يلتحف العلم الوطني على جسده في محاولة منه الاحتماء من موجة البرد.
وحسب هذا الحساب فإن الصورة فقد تم التقاطها في منطقة توجد ما بين ولايتي الأمن والجهة بمدينة فاس، حيث ظهر المتشرد نائما وهو يفترش الأرض ويلتحف العلم لوطني.
وفور تداول هذه الصورة المثيرة، تفاعل النشطاء بشكل كبير،حيث عبر الجميع عن حزنهم وألمهم بسبب الحالة الصعبة التي يعيشها المتشردون بالمغرب بسبب التساقطات المطرية وموجة البرد.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.