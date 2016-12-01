شخصان يقتحمان مؤسسة تعليمية في فاس وها شنو شفرو ﻿

علم لدى مصدر أمني أن عناصر الشرطة بدائرة المسيرة لمنطقة بنسودة بفاس تمكنت ، مؤخرا ، من إلقاء القبض على شخصين ، أحدهما قاصر ، يشتبه في تورطهما في التسلل إلى مؤسسة تعليمية خاصة وسرقة عدد من محتوياتها.

"شوف تيفي"+"و م ع"

علم لدى مصدر أمني أن عناصر الشرطة بدائرة المسيرة لمنطقة بنسودة بفاس تمكنت ، مؤخرا ، من إلقاء القبض على شخصين ، أحدهما قاصر ، يشتبه في تورطهما في التسلل إلى مؤسسة تعليمية خاصة وسرقة عدد من محتوياتها.

وذكر بلاغ لولاية أمن فاس أن المؤسسة تعرضت للسرقة من داخلها من طرف المشتبه فيهما بعدما قاما بتكسير نافذة بسطحها وتسلل أحدهما عبر القضبان الحديدية، حيث طالت عملية السرقة ، حسب إفادة صاحب المؤسسة ، عددا من محتوياتها ضمنها جهاز تلفاز وحاسوبان ومبلغ مالي.

وأوضح المصدر أن الأبحاث الميدانية بمعية الشرطة العلمية والتقنية وجمع الأدلة البيولوجية والمادية واستغلال التوصيفات الرقمية، مكن من الاهتداء إلى تشخيص المشتبه فيهما اللذين ألقي القبض عليهما بعد تحديد مكانهما ومحاصرتهما، حيث تم حجز المسروقات بأكملها.

ووضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية والقاصر تحت الملاحظة بإشراف النيابة العامة المختصة من أجل تعميق البحث حول مدى تورطهما في قضايا أخرى.