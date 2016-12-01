 هذه هي الجائزة التي حصل عليها أندري أزولاي مستشار الملك بأمريكا ﻿
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هذه هي الجائزة التي حصل عليها أندري أزولاي مستشار الملك بأمريكا

بتاريــخ : 6 دجنبر 2016 / 10:50 هذه هي الجائزة التي حصل عليها أندري أزولاي مستشار الملك بأمريكا | بوليتيك
هذه هي الجائزة التي حصل عليها أندري أزولاي مستشار الملك بأمريكا
حصل أندري أزولاي مستشار الملك، أمس الاثنين بواشنطن، على ''جائزة القيادة المتوسطية'' (ميديترانين ليديرشيب أوورد)، لمركز التفكير للعلاقات عبر الأطلسية التابع لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

حصل أندري أزولاي مستشار الملك، أمس الاثنين بواشنطن، على "جائزة القيادة المتوسطية" (ميديترانين ليديرشيب أوورد)، لمركز التفكير للعلاقات عبر الأطلسية التابع لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وقد تسلم هذه الجائزة إدريس العلوي، المكلف بالأعمال بسفارة المغرب بالولايات المتحدة، خلال حفل نظم في إطار الدورة الرابعة للمنتدى عبر الأطلسي الاقتصادي السنوي، الذي ينعقد بالعاصمة الفيدرالية الأمريكية يومي خامس وسادس دجنبر الجاري.

وبهذه المناسبة، أبرز أزولاي، في رسالة وجهت للمنتدى، أن هذه الجائزة فريدة من نوعها، منوها ب"رؤية والتزام المركز بالمساعدة من أجل إعداد وتطوير مفهوم وأساس وجود مجموعة أطلسية، مجموعة مستعدة للمناقشة والعمل على إعداد ردود ومقترحات ملموسة للتحديات التي نواجهها جميعا على طول ضفتي المحيط الأطلسي ".

وأبرز مستشار الملك أنه "ما وراء الحدود، لدي ذكريات جيدة حول مناقشاتنا السابقة حول الأمن والطاقة أو حتى النماذج الجديدة للشراكة، التي تربط، بنفس الدينامية، إفريقيا والحوض المتوسطي والأمريكتين".

وأعرب عن الأسف لعدم تمكنه من حضور هذا المنتدى السنوي الرابع عبر الأطلسي.

وأكد أزولاي أن هذه الجائزة "ستساعدني بالتأكيد على مواصلة تعزيز الثقافة الشاملة للحوار في عصر وعالم، يحقق فيه بكل أسف ما يسمى بأبطال الانعزال وصدام الثقافات مكاسب.

يذكر أن جائزة القيادة المتوسطية حصل عليها أيضا الليبي حسني بي، الرئيس المدير العام لمجموعة (إيتش بي)، والمصري هشام فهمي، المدير العام لغرفة التجارة الأمريكية بمصر، ودوسكو كنيزيفيتش من الرأس الأسود، وهو رئيس مجموعة أطلس، إضافة إلى البوسني إيليا ستودن، رئيس "ستودن آند كو هولدينغ.

 

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