مطاردة هوليودية ل ''شفارة'' في الدار البيضاء +صور ﻿

تمكنت فرقة الصقور، قبل قليل، من وضع حد لنشاط ل ''لصين'' بعد مطاردة هوليودية، انتهت فصولها أمام ''البرانس'' وسط مدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

تمكنت فرقة الصقور من وضع حد لنشاط ل "لصين" بعد مطاردة هوليودية، انتهت فصولها أمام "البرانس" وسط مدينة الدار البيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن فرقة الصقور، طاردت اللصين اللذين كانا على دراجة نارية من نوع "سي90" ، قبل أن تتمكن من اعتقالهما بالمنطقة المذكورة بصعوبة عقب سقوط الدراجة نتيجة التساقطات.

وأضاف المصدر ذاته بأن الفرقة الأمنية، قامت بتصفيد الموقوفين اللذين تم نقلهما إلى أقرب دائرة أمنية للتحقيق معهما.