عاجل.. تعيين برنار كازنوف رئيسا جديدا للوزراء في فرنسا بعد استقالة فالس ﻿

"شوف تيفي"
عين وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف رئيسا للوزراء الثلاثاء بعد استقالة مانويل فالس الطامح للفوز بترشيح الحزب الاشتراكي لانتخابات رئاسة الجمهورية، وفق ما اعلنت عنه الرئاسة الفرنسية.
وحسب وكالة فرانس بريس، سيتولى كازنوف البالغ 53 عاما رئاسة الحكومة الاشتراكية حتى انتخابات 2017 بعد أن أشرف على التدابير التي اتخذتها قوات الأمن ردا على سلسلة من الاعتداءات الإرهابية التي أودت بحياة أكثر من 230 شخصا في فرنسا خلال السنتين الماضيتين.
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