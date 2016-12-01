''إصلاحات'' تطلق لأول مرة بالمغرب الإصلاح السريع للهواتف الذكية واللوائح الإلكترونية ﻿

انعقدت ندوة صحفية بأحد الفنادق بالدارلبيضاء لشركة ''إصلاحات'' وهي شركة تطلق الإصلاح السريع للهواتف الذكية واللوائح الإلكترونية لأول مرة بالمغرب في السوق المغربية.

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انعقدت ندوة صحفية بأحد الفنادق بالدارلبيضاء لشركة "إصلاحات" وهي شركة تطلق الإصلاح السريع للهواتف الذكية واللوائح الإلكترونية لأول مرة بالمغرب في السوق المغربية.

وتهدف "إصلاحات" إلى تلبية تطلعات المغاربة للإصلاح السريع للهواتف الذكية واللوائح الإلكترونية, إذ تقترح مجموعة من الخدمات المهنية مع مزايا حصرية بالمقارنة مع السوق غير المهيكل. حيث كان إصلاح الهواتف الذكية دائما مصدر قلق لدى الزبناء الذين يضطرون إلى التوجه إلى السوق الغير منظمة مع ما يرتبط دائما من فقدان بياناتهم الشخصية, وعدم الشفافية في أداء واجباتهم زيادة على عدم وجود ضمانات.

تجدر الإشارة إلا أن "إصلاحات" أول علامة مغربية متخصصة في إصلاح الهواتف الذكية واللوائح الإلكترونية, تم تأسيسها من طرف مجموعة T-Man بهدف هيكلة السوق الخاصة بإصلاح التجهيزات المتصلة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستخدمين المغاربة.