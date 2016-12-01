 ''إصلاحات'' تطلق لأول مرة بالمغرب الإصلاح السريع للهواتف الذكية واللوائح الإلكترونية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إصلاحات تطلق لأول مرة بالمغرب الإصلاح السريع للهواتف الذكية واللوائح الإلكترونية | منوعات

''إصلاحات'' تطلق لأول مرة بالمغرب الإصلاح السريع للهواتف الذكية واللوائح الإلكترونية

حزب إلياس العماري أول حزب قدم التعزية لرئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في وفاة والدته | بوليتيك

حزب إلياس العماري أول حزب قدم التعزية لرئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في وفاة والدته

مشا فيها.. مالك وكالة أسفار نصب على معتمرين وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مشا فيها.. مالك وكالة أسفار نصب على معتمرين وها أشنو وقع ليه

بسبب خطيبته.. شاب كان غادي ينتحر فالطاليان وها كيفاش | حوادث و حقوق

بسبب خطيبته.. شاب كان غادي ينتحر فالطاليان وها كيفاش

فضيحة ومصيبة..شاب دخل في علاقة جنسية مع ابنة أخته بسيدي قاسم وتسبب في حملها..تفاصيل صادمة لا تصدق | حوادث و حقوق

فضيحة ومصيبة..شاب دخل في علاقة جنسية مع ابنة أخته بسيدي قاسم وتسبب في حملها..تفاصيل صادمة لا تصدق

مثير وبالصورة.. في تعليقها على جريمة شرملة شاب في البيضاء: صحافية تطالب الأمن بإطلاق الرصاص الحي | حوادث و حقوق

مثير وبالصورة.. في تعليقها على جريمة شرملة شاب في البيضاء: صحافية تطالب الأمن بإطلاق الرصاص الحي

حادثة سير مروعة بين شفشاون وتطوان..وهذا عدد المصابين+صور | حوادث و حقوق

حادثة سير مروعة بين شفشاون وتطوان..وهذا عدد المصابين+صور

مثير.. شوفو شحال ديال الكيف والطابا لقاو عند واحد في الطوبيس في فاس | حوادث و حقوق

مثير.. شوفو شحال ديال الكيف والطابا لقاو عند واحد في الطوبيس في فاس

مثير ..أول رد من الفنانة منى فتو بعد وصفها بالسوطا..كون غير كنت كنشبه ليها | ثقافة و فنون

مثير ..أول رد من الفنانة منى فتو بعد وصفها بالسوطا..كون غير كنت كنشبه ليها

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

''إصلاحات'' تطلق لأول مرة بالمغرب الإصلاح السريع للهواتف الذكية واللوائح الإلكترونية

بتاريــخ : 6 دجنبر 2016 / 05:14 إصلاحات تطلق لأول مرة بالمغرب الإصلاح السريع للهواتف الذكية واللوائح الإلكترونية | منوعات
''إصلاحات'' تطلق لأول مرة بالمغرب الإصلاح السريع للهواتف الذكية واللوائح الإلكترونية
انعقدت ندوة صحفية بأحد الفنادق بالدارلبيضاء لشركة ''إصلاحات'' وهي شركة تطلق الإصلاح السريع للهواتف الذكية واللوائح الإلكترونية لأول مرة بالمغرب في السوق المغربية.

شوف تيفي

انعقدت ندوة صحفية بأحد الفنادق بالدارلبيضاء لشركة "إصلاحات" وهي شركة تطلق الإصلاح السريع للهواتف الذكية واللوائح الإلكترونية لأول مرة بالمغرب في السوق المغربية.

وتهدف "إصلاحات" إلى تلبية تطلعات المغاربة للإصلاح السريع للهواتف الذكية واللوائح الإلكترونية, إذ تقترح مجموعة من الخدمات المهنية مع مزايا حصرية بالمقارنة مع السوق غير المهيكل. حيث كان إصلاح الهواتف الذكية دائما مصدر قلق لدى الزبناء الذين يضطرون إلى التوجه إلى السوق الغير منظمة مع ما يرتبط دائما من فقدان بياناتهم الشخصية, وعدم الشفافية في أداء واجباتهم زيادة على عدم وجود ضمانات.

تجدر الإشارة إلا أن "إصلاحات" أول علامة مغربية متخصصة في إصلاح الهواتف الذكية واللوائح الإلكترونية, تم تأسيسها من طرف مجموعة T-Man بهدف هيكلة السوق الخاصة بإصلاح التجهيزات المتصلة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستخدمين المغاربة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

إصلاحات تطلق لأول مرة بالمغرب الإصلاح السريع للهواتف الذكية واللوائح لكترونية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فيديو مثير وطريف.. شوفو شنو وقع بين مستثمر مغربي ونيجيري على قبل بنانة بحضور الملك محمد السادس | منوعات

فيديو مثير وطريف.. شوفو شنو وقع بين مستثمر مغربي ونيجيري على قبل ''بنانة'' بحضور الملك محمد السادس

بالفيديو | فضيحة ماكياج العنف على دوزيم على قنوات عالمية وهذا هو تقرير CNN عنها | منوعات

بالفيديو | فضيحة ماكياج ''العنف '' على دوزيم على قنوات عالمية وهذا هو تقرير CNN عنها

شاهد بالفيديو | أسرع وأسهل عملية سرقة كاتوقع في التاريخ.. شفار سرق 20 مليار وركب سيارتو بكل سهولة | منوعات

شاهد بالفيديو | أسرع وأسهل عملية سرقة كاتوقع في التاريخ.. شفار سرق 20 مليار وركب سيارتو بكل سهولة

مثير.. فتاة تبيع عذريتها في المزاد العلني بمليار سنتيم..وها علاش | منوعات

مثير.. فتاة تبيع عذريتها في المزاد العلني بمليار سنتيم..وها علاش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الحصاد اليومي : طائرة تنجو من فاجعة حقيقية بالمغرب بسبب عطل فني و على مثنها ادريس لشكر | حصاد اليوم
منذ 4 ساعات

الحصاد اليومي : طائرة تنجو من فاجعة حقيقية بالمغرب بسبب عطل فني و على مثنها ادريس لشكر

خبر اليوم : هذه هي التفاصيل الكاملة لانهيار منزل بالمدينة القديمة بالبيضاء | خبر اليوم

خبر اليوم : هذه هي التفاصيل الكاملة لانهيار منزل بالمدينة القديمة بالبيضاء

النشرة الاقتصادية ليوم : 06 دجنبر 2016 | إيكو بالعربية

النشرة الاقتصادية ليوم : 06 دجنبر 2016

شوف الصحافة : الثلوج تحول حياة سكان الأطلس إلى الجحيم | شوف الصحافة

شوف الصحافة : الثلوج تحول حياة سكان الأطلس إلى الجحيم

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

إصلاحات تطلق لأول مرة بالمغرب الإصلاح السريع للهواتف الذكية واللوائح الإلكترونية | منوعات
منذ 35 دقيقة

''إصلاحات'' تطلق لأول مرة بالمغرب الإصلاح السريع للهواتف الذكية واللوائح الإلكترونية

حزب إلياس العماري أول حزب قدم التعزية لرئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في وفاة والدته | بوليتيك

حزب إلياس العماري أول حزب قدم التعزية لرئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في وفاة والدته

مشا فيها.. مالك وكالة أسفار نصب على معتمرين وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مشا فيها.. مالك وكالة أسفار نصب على معتمرين وها أشنو وقع ليه

بسبب خطيبته.. شاب كان غادي ينتحر فالطاليان وها كيفاش | حوادث و حقوق

بسبب خطيبته.. شاب كان غادي ينتحر فالطاليان وها كيفاش

﻿ ﻿
أمس 14:13 GMT

عاجل:يا ربي السلامة.. فيديو خطيرة ومؤلم: معركة دامية بين شفار هاز سيف وضحية عندو صاك فيه الفلوس في كازا.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.