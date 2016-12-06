حزب إلياس العماري أول حزب قدم التعزية لرئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في وفاة والدته ﻿

قدم حزب الأصالة والمعاصرة على موقعه الرسمي، تعزية لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي فقد ليلة الاثنين، والدته مفتاحة الشامي.

"شوف تيفي"

قدم حزب الأصالة والمعاصرة على موقعه الرسمي، تعزية لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي فقد ليلة الاثنين، والدته مفتاحة الشامي.

وكتب حزب الجرار في هذه التعزية " باسم الله الرحمن الرحيم ..يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم..بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقى حزب الأصالة والمعاصرة نبأ وفاة السيدة مفتاحة الشامي، والدة السيد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف وأمين عام حزب العدالة والتنمية، بعد صراع للمرحومة مع المرض..وإذ نسأل الله العلي القدير للفقيدة الرحمة والمغفرة، نتقدم بأصدق التعازي للسيد عبد الإله بنكيران ، سائلين الله له ولذوي الفقيدة الصبر والسلوان".