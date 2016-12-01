مشا فيها.. مالك وكالة أسفار نصب على معتمرين وها أشنو وقع ليه ﻿

سادت شكوك بيضاويين كانوا ينوون الذهاب لأداء مناسك العمرة في أحد مالكي وكالات الأسفار الذي كان من المفروض أن يباشر لهم إجراءات السفر، لكنه غاب عن الأنظار، الشيء الذي جعل هؤلاء يقصدون أقرب دائرة

شوف تيفي

سادت شكوك بيضاويين كانوا ينوون الذهاب لأداء مناسك العمرة في أحد مالكي وكالات الأسفار الذي كان من المفروض أن يباشر لهم إجراءات السفر، لكنه غاب عن الأنظار، الشيء الذي جعل هؤلاء يقصدون أقرب دائرة أمنية، بعد أن علموا أنهم تعرضوا للنصب.

وكشف مصدر مطلع أن الأمن ألقى القبض على مالك الوكالة بعد ذلك، حيث تم الحكم عليه الأسبوع الماضي بثلاث سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها ألف درهم وتعويض مدني فائدة الضحايا.



