بسبب خطيبته.. شاب كان غادي ينتحر فالطاليان وها كيفاش ﻿

أنقدت الوقاية المدنية الايطالية شابا مغربيا من الانتحار بعد أن صعد إلى سطح بإحدى البلدات الإيطالية، ورفض النزول رغم تدخل مسؤولي البلدة ورجال الشرطة.

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أنقدت الوقاية المدنية الايطالية شابا مغربيا من الانتحار بعد أن صعد إلى سطح بإحدى البلدات الإيطالية، ورفض النزول رغم تدخل مسؤولي البلدة ورجال الشرطة.

وذكرت وسائل إعلام أن الشاب كاد أن يودي بحياته بسبب خطيبته، حيث لم تنفع معه المفاوضات الجادة من أجله ثنيه عن هذا الفعل الإجرامي في حق نفسه، ولولا تدخل أحد أفراد أسرته لكان الشاب في خبر كان.