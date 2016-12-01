فضيحة ومصيبة..شاب دخل في علاقة جنسية مع ابنة أخته بسيدي قاسم وتسبب في حملها..تفاصيل صادمة لا تصدق ﻿

أحيل على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس صباح اليوم الاثنين، شاب بتهمة الاغتصاب وافتضاض بكارة نتج عنه حمل في حق ابنة أخته.

"شوف تيفي"

أحيل على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس صباح اليوم الاثنين، شاب بتهمة الاغتصاب وافتضاض بكارة نتج عنه حمل في حق ابنة أخته.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فإن تفاصيل الواقعة، تعود حسب مصادر عليمة إلى 2014، حينما ربطت الفتاة الضحية "ر.ا" البالغة من العمر 22 سنة، بدون مهنة وتنحدر من منطقة عين الجمعة غرب مكناس علاقة حميمية وغير شرعية مع خالها "ح.ا" البالغ من العمر 24 سنة، خضار، يقطن بسيدي قاسم منذ سنوات، بعد أن كانت تزوره من حين لآخر بمقر سكناه بسيدي قاسم، إذ كان يمارس عليها الجنس بمحض إرادتها، بعد أن افتض بكارتها حسب المصادر.

وتفاجأت والدة الضحية، بظهور أعراض الحمل على ابنتها، لتعرضها على طبيب مختص، والذي أكد لها أن ابنتها حامل، وأمام رفض الابنة الإدلاء بالحقيقة في الموضوع، قررت الأم رفع شكاية مرفوقة بشهادة طبية ضد مجهول إلى مصالح الدرك الملكي بعين الجمعة، فتبين من خلال البحث والتحقيق بأمر من النيابة العامة المختصة أن الفاعل هو خال الفتاة، إذ اعترفت في محضر قانوني أنها كانت على علاقة غير شرعية معه منذ 2014، ومارست معه الجنس بمحله التجاري بسيدي قاسم بعد أن افتض بكارتها قبل أن ينتج عن ذلك حمل.

وانتقل رجال الدرك الملكي إلى سيدي قاسم، وتمكنوا في زمن قياسي من اعتقال الخال زوال السبت الماضي، واقتياده إلى مركز الدرك بعين الجمعة حيث تم التحقيق معه في الموضوع فأكد في محضر رسمي ما صرحت ابنة أخته.



