مثير وبالصورة.. في تعليقها على جريمة شرملة شاب في البيضاء: صحافية تطالب الأمن بإطلاق الرصاص الحي ﻿

نشرت البوش سهام صحافية بالقناة الرياضية، على صفحتها الرسمية بالفايسبوك خبرا لقناة ''شوف تيفي'' تحت عنوان هذا هو اللص الذي شرمل شاب هاز صاك فيه الفلوس في كازا''.

"شوف تيفي"

نشرت البوش سهام صحافية بالقناة الرياضية، على صفحتها الرسمية بالفايسبوك خبرا لقناة "شوف تيفي" تحت عنوان هذا هو اللص الذي شرمل شاب هاز صاك فيه الفلوس في كازا".

وكتبت البوش إلى جانب هذا الخبر " لا حل دون الرصاص الحي"، وهو ما يعني حسب تفاعل نشطاء معها بأن الحل الوحيد لإيقاف الجريمة بالمدن المغربية هو إطلاق الرصاص الحي.

تجدر الإشارة إلى أن "ّشوف تيفي"، انفردت بالكشف عن تفاصيل واقعة اعتداء شخص على شاب كان يحمل حقيبة تحتوي على "أموال" بحي السلامة بمدينة الدار البيضاء.



