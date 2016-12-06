حادثة سير مروعة بين شفشاون وتطوان..وهذا عدد المصابين+صور ﻿

شهدت الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين تطوان وشفشاون، حادثة سير خطيرة، أسفرت عن إصابة 20 شخصا بجروح متفاونة الخطورة.

"شوف تيفي"



شهدت الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين تطوان وشفشاون، حادثة سير خطيرة، أسفرت عن إصابة 20 شخصا بجروح متفاونة الخطورة.

وحسب مصادر تطوانية فإن الحادثة وقعت عقب اصطدام قوي بين حافلة للنقل العمومي وسيارة من النوع الكبير "مرسيدس 207"، ما أدى إلى إصابة 20 شخصا نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي لشفشاون لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي، حلت بعين المكان وقامت بمعاينة مكان الحادث قبل سحب الحافلة لتسهيل مرور السيارات المارة من الطريق.