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مثير.. شوفو شحال ديال الكيف والطابا لقاو عند واحد في الطوبيس في فاس

بتاريــخ : 6 دجنبر 2016 / 03:46 مثير.. شوفو شحال ديال الكيف والطابا لقاو عند واحد في الطوبيس في فاس | حوادث و حقوق
مثير.. شوفو شحال ديال الكيف والطابا لقاو عند واحد في الطوبيس في فاس
ألقت مصالح الأمن بفاس، مؤخرا، القبض على شخص على متن حافلة للنقل العمومي بحوزته 5ر4 كلغ من مخدر الكيف وطابا.

"شوف تيفي"

ألقت مصالح الأمن بفاس، مؤخرا، القبض على شخص على متن حافلة للنقل العمومي بحوزته 5ر4 كلغ من مخدر الكيف وطابا.

وحسب مصدر أمني فان المشتبه فيه تم القبض عليه على متن حافلة للنقل العمومي إثر عملية مراقبة وتفتيش على مستوى الحاجز الأمني التابع لمنطقة فاس المدينة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية تندرج في إطار الخطة الأمنية المحكمة والهادفة إلى الحد من الجريمة بكل أنواعها وخاصة منها حيازة وترويج المخدرات.

وفي نفس السياق، أشار المصدر إلى أن عناصر الأمن التابعة لمنطقة فاس الجديد دار دبيبغ تمكنت، في عمليتين نوعيتين بمحطة القطار بفاس، من إيقاف شخصين بحوزتهما 6ر2 كلغ من مخدر الشيرا مكونة من 30 صفيحة.

ومن أجل تعميق البحث، تم وضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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