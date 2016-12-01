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مثير ..أول رد من الفنانة منى فتو بعد وصفها بالسوطا..كون غير كنت كنشبه ليها

بتاريــخ : 6 دجنبر 2016 / 02:11 مثير ..أول رد من الفنانة منى فتو بعد وصفها بالسوطا..كون غير كنت كنشبه ليها | ثقافة و فنون
مثير ..أول رد من الفنانة منى فتو بعد وصفها بالسوطا..كون غير كنت كنشبه ليها
بعد وصفها بالسوطا خلال مرورها من السجادة الحمراء بمهرجان مراكش عبرت الفنانة منو فتو في تصريح لها لـ ''شوف تيفي'' عن إعجابها الكبير بقيام بعض النشطاء بالفايسبوك على تشبيهها ببطاقة اللعب ''السوطا''.

"شوف تيفي"

بعد وصفها بالسوطا خلال مرورها من السجادة الحمراء بمهرجان مراكش عبرت الفنانة منو فتو في تصريح لها لـ "شوف تيفي" عن إعجابها الكبير بقيام بعض النشطاء بالفايسبوك على تشبيهها ببطاقة اللعب "السوطا".

وقالت فتو إنها، أعجبت كثيرا بتشبيهها بـ "السوطة"، موضحة بأن بعض النشطاء لهم مخيلة واسعة، قائلة في نفس الوقت "كون غير كانت كنشبه للسوطا".
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تداولت صورة للفنانة المذكورة بمهرجان مراكش للسنيما وقاموا بمقارنتها بالرقم 10 لبطاقة اللعب "ّالكارطة".

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