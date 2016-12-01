دواوير الصخيرات تنظم مسيرة صوب القصر الملكي..وها علاش ﻿

قامت سكان دواوير الصخيرات، بتنظيم مسيرة احتجاجية على طول الشارع الرئيسي للمدينة في اتجاه كل من بلدية وباشوية الصخيرات قبل تحويل الوجهة نحو القصر الملكي.

"شوف تيفي"

قامت سكان دواوير الصخيرات، بتنظيم مسيرة احتجاجية على طول الشارع الرئيسي للمدينة في اتجاه كل من بلدية وباشوية الصخيرات قبل تحويل الوجهة نحو القصر الملكي.

وشاركت في هذه المسيرة، دواوير "محيجر " و"حي الفتح"، حيث قام المشاركون بها بحمل لافتات استنكارية، تندد بالإقصاء والتهميش الذي يعانونه، بالإضافة إلى معاناتهم من الفيضانات وموجة البرد التي تعرفها المدينة في الآونة الأخيرة.

وقرر المشاركون تغيير وجهة المسيرة الاحتجاجية من باشوية الصخيرات إلى القصر الملكي، وذلك للمطالبة بالتدخل الملكي لرفع الظلم عنهم بعدما تم إغلاق جميع الأبواب في وجوههم.

وتدخلت القوات العمومية التي أوقفت المسيرة، وقد توصلت السلطات إلى اتفاق مع المشاركين في المسيرة تضمن لهم حلولا جذرية للمشاكل التي يعانونها خاصة بعد تضرر دواويرهم نتيجة التساقطات المطرية الأخيرة.