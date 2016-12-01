والدة ومستشارة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ستوارى الثرى عصر غدا الثلاثاء بمقبرة الشهداء بالرباط ﻿

عن سن يناهز 80 سنة، توفيت الحاجة مفتاحة الشامي الخزرجى مساء اليوم الإثنين 5 دجنبر 2016، بمنزل زوجته بحي الليمون بمدينة الرباط.

شوف تيفي

عن سن يناهز 80 سنة، توفيت الحاجة مفتاحة الشامي الخزرجى مساء اليوم الإثنين 5 دجنبر 2016، بمنزل زوجته بحي الليمون بمدينة الرباط.

وحسب معلومات حصلت عليها "شوف تيفي"، فالفقيدة والدة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، عانت منذ فترة من وعكة صحية حادة، ألزمتها الفراش بمنزل زوجة رئيس الحكومة بالرباط.

وقالت ذات المصادر، أن عبد الإله بن كيران شديد التعلق بالفقيدة، حيث أسر في أكثر من مناسبة عن إستشارتها في قضايا سياسية كبيرة، بل إنه كان يأخذ برأيها، ويحفظ الكثير من أمثالها وهو ما صرح به في لقاءات عمومية متعددة.

وأضافت ذات المصادر، أن جثمان الفقيدة الحاجة مفتاح الشامي، سيوارى الثرى عصر يوم غد الثلاثاء بمقبرة الشهداء.

وسبق للملك محمد السادس، أن بعث بهدايا في أكثر من مرة للفقيدة وتكلف بمصاريف علاجها، كما أمر طبيب القصر بتتبع حالتها.