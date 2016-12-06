بالصورة.. هذا ما كتبته صفحة بنكيران الفايسبوكية بعد وفاة والدته ﻿

نشرت قبل قليل صفحة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، تدوينة عبارة عن تعزية قدمتها إدارة الصفحة بعد وفاة والدة رئيس الحكومة التي تمنت أن يرزق أهل الفقيدة الصبر والسلوان.

"شوف تيفي"

نشرت قبل قليل صفحة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، تدوينة عبارة عن تعزية قدمتها إدارة الصفحة بعد وفاة والدة رئيس الحكومة التي تمنت أن يرزق أهل الفقيدة الصبر والسلوان.

وكتبت الصفحة " والدة الأستاذ عبد الإله ابن كيران في ذمة الله انتقلت الى عفو الله ورحمته والدة الأستاذ عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المعين، هذه الليلة بعد صراع مع المرض دام طويلاً. رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جنانه ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. ".