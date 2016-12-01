مغربي كان غادي لفرنسا صدق معتاقل وها علاش ﻿

كشف مصدر مطلع أن أحد المواطنين المغاربة كان يهم بمغادرة التراب الوطني عبر مطار محمد الخامس أول أمس السبت، لكن تم اعتقاله وعرضه على الحراسة النظرية لتقديمه للعدالة هذا الأسبوع.

شوف تيفي



كشف مصدر مطلع أن أحد المواطنين المغاربة كان يهم بمغادرة التراب الوطني عبر مطار محمد الخامس أول أمس السبت، لكن تم اعتقاله وعرضه على الحراسة النظرية لتقديمه للعدالة هذا الأسبوع.

ويعود سبب اعتقال المواطن المغربي بعد مشاداة كلامية مع أحد عناصر الشرطة قبل أن يتطور الأمر ويعتدي المواطن على رجل الأمن الشيء الذي جعل المسطرة القانونية تأخذ مجراها ويتم اعتقال المواطن حتى عرضه على النيابة.



