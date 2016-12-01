عاجل.. والدة بنكيران في ذمة الله ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن والدة رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران فارقت الحياة بمدينة الرباط، بعد معاناة طويلة مع المرض.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن والدة رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران فارقت الحياة بمدينة الرباط، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وتجدر الإشارة إلى أن والدة بنكيران مفتاحة الشامي الخزرجي، عانت أخيرا من وعكة صحية ألمت بها وجعلت بنكيران يقوم بإدخالها إلى أحد مستشفيات العاصمة الرباط.