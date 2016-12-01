كوبل خطير يعترض سبيل المارة بفاس.. وها كيفاش تشدو ﻿

تمكنت عناصر الشرطة القضائية لمنطقة فاس، أمس الأحد، على مستوى دار دبيبغ، بحي بن سودة من إيقاف نشاط كوبل ''فتاة وشاب''، يشتبه تورطهم متلبسين في قضية السرقة بالخطف..



"شوف تيفي"



تمكنت عناصر الشرطة القضائية لمنطقة فاس، أمس الأحد، على مستوى دار دبيبغ، بحي بن سودة من إيقاف نشاط كوبل "فتاة وشاب"، يشتبه تورطهم متلبسين في قضية السرقة بالخطف..

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذا الكوبل يشتبه في تورطه بتنفيذ عمليات السرقة بالخطف بالشارع العام، واعتراض سبيل المارة بواسطة دراجة نارية.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، ألقت القبض على المعنيين بالأمر، وحجزت بحوزتهما على هاتف نقال تحصلا عليه من خلال تنفيذهما عملية السرقة، وقد تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة بعد التحقيق معهما.