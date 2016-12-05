عاجل وخطير.. رموك اصطدم بمسجد في الناظور.. وها شنو وقع+فيديو وصور ﻿

اهتزت مدينة الناظور قبل قليل على وقع حادثة سير خطيرة، نجمت عن اصطدام شاحنة كبيرة لنقل السلع ''رموك'' بمسجد ''باصو'' المتواجد وسط المدينة.

"شوف تيفي"



اهتزت مدينة الناظور قبل قليل على وقع حادثة سير خطيرة، نجمت عن اصطدام شاحنة كبيرة لنقل السلع "رموك" بمسجد "باصو" المتواجد وسط المدينة.

وحسب مصادر ناظورية فإن سائق "الرموك"، فقد السيطرة على المقود بسبب انزلاقه نتيجة التساقطات، ما أدى إلى اصطدامه بحائط المسجد بقوة مباشرة بعد نهاية صلاة العشاء، وإصابة السائق ومرافقه بجروح خطيرة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن عناصر الوقاية المدنية، والمصالح الأمنية، حلت بعين المكان، حيث تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الحسني لتلقي العلاجات الضرورية.



