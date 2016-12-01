 الفنانة المصرية يسرى تغادر مراكش وأنباء عن تسمم غذائي لإحدى المخرجات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة.. هذا ما كتبته صفحة بنكيران الفايسبوكية بعد وفاة والدته | بوليتيك

بالصورة.. هذا ما كتبته صفحة بنكيران الفايسبوكية بعد وفاة والدته

مغربي كان غادي لفرنسا صدق معتاقل وها علاش | حوادث و حقوق

مغربي كان غادي لفرنسا صدق معتاقل وها علاش

عاجل.. والدة بنكيران في ذمة الله | بوليتيك

عاجل.. والدة بنكيران في ذمة الله

كوبل خطير يعترض سبيل المارة بفاس.. وها كيفاش تشدو | حوادث و حقوق

كوبل خطير يعترض سبيل المارة بفاس.. وها كيفاش تشدو

عاجل وخطير.. رموك اصطدم بمسجد في الناظور.. وها شنو وقع+فيديو وصور | حوادث و حقوق

عاجل وخطير.. رموك اصطدم بمسجد في الناظور.. وها شنو وقع+فيديو وصور

الفنانة المصرية يسرى تغادر مراكش وأنباء عن تسمم غذائي لإحدى المخرجات | ثقافة و فنون

الفنانة المصرية يسرى تغادر مراكش وأنباء عن تسمم غذائي لإحدى المخرجات

بالفيديو... بودن : الخطاب الشعبوي لابن كيران فاشل خارجيا وعليه أن يعتذر فورا.. | بوليتيك

بالفيديو... بودن : الخطاب الشعبوي لابن كيران فاشل خارجيا وعليه أن يعتذر فورا..

عاجل.. شخصان مسلحان بالسيوف يروعون الحي الحسني بكازا وها شحال من سيارة وقهوة هَرْسُو..تفاصيل خطيرة وصادمة+صور | حوادث و حقوق

عاجل.. شخصان مسلحان بالسيوف يروعون الحي الحسني بكازا وها شحال من سيارة وقهوة هَرْسُو..تفاصيل خطيرة

عاجل .. بن كيران يستعد للقاء سفير روسيا للإعتذار | بوليتيك

عاجل .. بن كيران يستعد للقاء سفير روسيا للإعتذار

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

الفنانة المصرية يسرى تغادر مراكش وأنباء عن تسمم غذائي لإحدى المخرجات

بتاريــخ : 5 دجنبر 2016 / 23:06 الفنانة المصرية يسرى تغادر مراكش وأنباء عن تسمم غذائي لإحدى المخرجات | ثقافة و فنون
الفنانة المصرية يسرى تغادر مراكش وأنباء عن تسمم غذائي لإحدى المخرجات
كشف مصدر مطلع من مراكش أن الفنانة المصرية يسرى غادرت فعاليات مهرجان مراكش الدولي للفيلم متوجهة للديار المصرية لارتباطها بتصوير أحد المسلسلات التي سيتم بثها خلال رمضان المقبل.

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع من مراكش أن الفنانة المصرية يسرى غادرت فعاليات مهرجان مراكش الدولي للفيلم متوجهة للديار المصرية لارتباطها بتصوير أحد المسلسلات التي سيتم بثها خلال رمضان المقبل.

جدير بالذكر أن مراكش تحتضن الدورة 16 من المهرجان الدولي للفيلم، حيث تعرف هذه الدورة عدم مشاركة أي فيلم سينمائي مغربي.

وفي سياق متصل كشف نفس المصدر أن أخبار تروج حول تسمم غذائي طال المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، حيث ترقد حاليا بمصحة قبل أن تغادر صوب العاصمة القاهرة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

يسرا مصر مراكش مهرجان مراكش الدولي للفيلم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فيديو صادم من داخل سجن فلوري الذي يتواجد به سعد لمجرد وجمعية حقوقية تدخل على الخط وها علاش | ثقافة و فنون

فيديو صادم من داخل سجن فلوري الذي يتواجد به سعد لمجرد وجمعية حقوقية تدخل على الخط وها علاش

بالفيديو | ابتسام تسكت تغني بطريقة جميلة في برنامج ميكس ميوزيك وهذا رد فعل الفنانين المشاركين | ثقافة و فنون

بالفيديو | ابتسام تسكت تغني بطريقة جميلة في برنامج ''ميكس ميوزيك '' وهذا رد فعل الفنانين المشاركين

بعد القفطان المحلول..سناء عكرود في موقف محرج بمهرجان مراكش واستياء فايسبوكي كبير | ثقافة و فنون

بعد القفطان ''المحلول''..سناء عكرود في موقف محرج بمهرجان مراكش واستياء فايسبوكي كبير

رشيد شو يستضيف بوبكر و زوجة العاطيس في ثالث حلقات رشيد شو | ثقافة و فنون

رشيد ''شو'' يستضيف ''بوبكر'' و زوجة ''العاطيس'' في ثالث حلقات ''رشيد شو''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد | بنكيران : يكشف قصة هدية من أمريكا جلبها الملك محمد السادس لوالدته | زووم
منذ 3 دقائق

شاهد | بنكيران : يكشف قصة هدية من أمريكا جلبها الملك محمد السادس لوالدته

أول شخص حاول إنقاذ الرجل الذي شرمله شفار فكازا..هاشنو وقع بالضبط و كون مَدخلناش كان غيموت السيد | بــووز

أول شخص حاول إنقاذ الرجل الذي شرمله ''شفار '' فكازا..هاشنو وقع بالضبط و كون مَدخلناش كان غيموت السيد

مفاجأة.. شوفو ديالمن الطوموبيل ليكانت فيها الكاميرا ليصورات الشفار فكازا | بــووز

مفاجأة.. شوفو ديالمن الطوموبيل ليكانت فيها الكاميرا ليصورات الشفار فكازا

صديق سعد لمجرد يعود من جديد و يوضـح تطـورات قضية لــمـــعــلــم | قنوات أخرى

صديق سعد لمجرد يعود من جديد و يوضـح تطـورات قضية لــمـــعــلــم

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة.. هذا ما كتبته صفحة بنكيران الفايسبوكية بعد وفاة والدته | بوليتيك
منذ 13 دقيقة

بالصورة.. هذا ما كتبته صفحة بنكيران الفايسبوكية بعد وفاة والدته

مغربي كان غادي لفرنسا صدق معتاقل وها علاش | حوادث و حقوق

مغربي كان غادي لفرنسا صدق معتاقل وها علاش

عاجل.. والدة بنكيران في ذمة الله | بوليتيك

عاجل.. والدة بنكيران في ذمة الله

كوبل خطير يعترض سبيل المارة بفاس.. وها كيفاش تشدو | حوادث و حقوق

كوبل خطير يعترض سبيل المارة بفاس.. وها كيفاش تشدو

﻿ ﻿
أمس 14:13 GMT

عاجل:يا ربي السلامة.. فيديو خطيرة ومؤلم: معركة دامية بين شفار هاز سيف وضحية عندو صاك فيه الفلوس في كازا.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.