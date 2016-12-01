الفنانة المصرية يسرى تغادر مراكش وأنباء عن تسمم غذائي لإحدى المخرجات ﻿

كشف مصدر مطلع من مراكش أن الفنانة المصرية يسرى غادرت فعاليات مهرجان مراكش الدولي للفيلم متوجهة للديار المصرية لارتباطها بتصوير أحد المسلسلات التي سيتم بثها خلال رمضان المقبل.

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع من مراكش أن الفنانة المصرية يسرى غادرت فعاليات مهرجان مراكش الدولي للفيلم متوجهة للديار المصرية لارتباطها بتصوير أحد المسلسلات التي سيتم بثها خلال رمضان المقبل.

جدير بالذكر أن مراكش تحتضن الدورة 16 من المهرجان الدولي للفيلم، حيث تعرف هذه الدورة عدم مشاركة أي فيلم سينمائي مغربي.

وفي سياق متصل كشف نفس المصدر أن أخبار تروج حول تسمم غذائي طال المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، حيث ترقد حاليا بمصحة قبل أن تغادر صوب العاصمة القاهرة.



