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بالفيديو... بودن : الخطاب الشعبوي لابن كيران فاشل خارجيا وعليه أن يعتذر فورا..

بتاريــخ : 5 دجنبر 2016 / 22:41 بالفيديو... بودن : الخطاب الشعبوي لابن كيران فاشل خارجيا وعليه أن يعتذر فورا.. | بوليتيك
بالفيديو... بودن : الخطاب الشعبوي لابن كيران فاشل خارجيا وعليه أن يعتذر فورا..
صرح المحلل السياسي محمد بودن ''لشوف تيفي'' أنه كان على رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أن يبقى بعيدا عن العلاقات الخارجية المعقدة لأن السياسة الخارجية ليست من اختصاصه، خاصة وأنه يعلم جيدا أن

شوف تيفي

صرح المحلل السياسي محمد بودن "لشوف تيفي" أنه كان على رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أن يبقى بعيدا عن العلاقات الخارجية المعقدة لأن السياسة الخارجية ليست من اختصاصه، خاصة وأنه يعلم جيدا أن العلاقات الروسية المغربية تمر بأفضل أيامها منذ الزيارة التاريخية للملك محمد السادس للبلد.

وتابع بودن في تصريحه الخاص "لشوف تيفي" أن بن كيران تعود أن يدلي برأيه في القضايا الداخلية بأسلوب المخاطرة والمناوشة، الذي لايمكن إستعماله في القضايا الخارجية لأن الخطاب الموجه للخارج يحتاج إلى الخبرة والتمرس وضبط المفاهيم، كي لا يتم تفسير الخطاب على انه مفتعل وبإيعاز من جهة ما رغم أن بن كيران عبر عن رأيه فقط دون إستحضار كونه مسؤول سياسي رفيع المستوى...

وأفاد بودن أن الموقف المغربي إتجاه سوريا واضح منذ إنطلاق الأزمة عبر بلاغات سابقة لوزارة الخارجية وعلى بن كيران الخروج برأي واضح يعتذر فيه عن موقفه السابق، موضحا أن روسيا إحتجت بشكل دبلوماسي على تصريح بن كيران.

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بودن بن كيران الموقف روسيا القضايا الإعتذار البلاغات شوف تيفي

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