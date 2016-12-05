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عاجل.. شخصان مسلحان بالسيوف يروعون الحي الحسني بكازا وها شحال من سيارة وقهوة هَرْسُو..تفاصيل خطيرة وصادمة+صور

بتاريــخ : 5 دجنبر 2016 / 22:35 عاجل.. شخصان مسلحان بالسيوف يروعون الحي الحسني بكازا وها شحال من سيارة وقهوة هَرْسُو..تفاصيل خطيرة وصادمة+صور | حوادث و حقوق
عاجل.. شخصان مسلحان بالسيوف يروعون الحي الحسني بكازا وها شحال من سيارة وقهوة هَرْسُو..تفاصيل خطيرة وصادمة+صور
علمت ''شوف تيفي'' أن منطقة جنان اللوز الواقعة على مستوى الحي الحسني بالبيضاء، شهدت اليوم الاثنين، أحداثا خطيرة، أبطالها شابان في مقتبل العمر مسلحين بالسيوف، قاما بأعمال مروعة هددا من خلالها حياة

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" أن منطقة جنان اللوز الواقعة على مستوى الحي الحسني بالبيضاء، شهدت اليوم الاثنين، أحداثا خطيرة، أبطالها شابان في مقتبل العمر مسلحين بالسيوف، قاما بأعمال مروعة هددا من خلالها حياة المواطنين.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعنيين بالأمر وهما من ذوي السوابق العدلية، قاما بتخريب 27 سيارة، قبل أن يداهما ثلاثة مقاهي قاموا فيها بتهديد حياة المواطنين ووجهوا طعنة خطيرة لأحد العاملين بهذه المقاهي.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، تمكنت من اعتقال أحد الجناة بينما ما تزال الأبحاث جارية لاعتقال المتورط الثاني.
 

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية البيضاء جنا اللوز طعنة

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