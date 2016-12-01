عاجل .. بن كيران يستعد للقاء سفير روسيا للإعتذار ﻿

كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أنه سيعقد إجتماعا عاجلا بسفير روسيا بالرباط لتطويق أزمة تصريحاته حول دور روسيا في الحرب الدائرة بسوريا.

شوف تيفي



كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أنه سيعقد إجتماعا عاجلا بسفير روسيا بالرباط لتطويق أزمة تصريحاته حول دور روسيا في الحرب الدائرة بسوريا.

وقال ذات المصدر، أنه لحد هذه اللحظة لم يتحدد المكان الذي سيحتضن الإجتماع، حيث يرتقب عقده إما بمقر السفارة الروسية أو بمقر رئاسة الحكومة.

وأغضبت تصريحات بن كيران لوكالة "القدس بريس" الحكومة الروسية، الذي احتج سفيرها رسميا في اللقاء الذي جمعه اليوم مع وزير الخارجية صلاح الدين مزوار الذي عقد إجتماعا رسميا لتطويق الأزمة.