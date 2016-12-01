 مثير.. مفتش شرطة يستغل منصبه ويهدد سيدة بالفساد وتسهيل البغاء بمراكش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة.. هذا ما كتبته صفحة بنكيران الفايسبوكية بعد وفاة والدته | بوليتيك

بالصورة.. هذا ما كتبته صفحة بنكيران الفايسبوكية بعد وفاة والدته

مغربي كان غادي لفرنسا صدق معتاقل وها علاش | حوادث و حقوق

مغربي كان غادي لفرنسا صدق معتاقل وها علاش

عاجل.. والدة بنكيران في ذمة الله | بوليتيك

عاجل.. والدة بنكيران في ذمة الله

كوبل خطير يعترض سبيل المارة بفاس.. وها كيفاش تشدو | حوادث و حقوق

كوبل خطير يعترض سبيل المارة بفاس.. وها كيفاش تشدو

عاجل وخطير.. رموك اصطدم بمسجد في الناظور.. وها شنو وقع+فيديو وصور | حوادث و حقوق

عاجل وخطير.. رموك اصطدم بمسجد في الناظور.. وها شنو وقع+فيديو وصور

الفنانة المصرية يسرى تغادر مراكش وأنباء عن تسمم غذائي لإحدى المخرجات | ثقافة و فنون

الفنانة المصرية يسرى تغادر مراكش وأنباء عن تسمم غذائي لإحدى المخرجات

بالفيديو... بودن : الخطاب الشعبوي لابن كيران فاشل خارجيا وعليه أن يعتذر فورا.. | بوليتيك

بالفيديو... بودن : الخطاب الشعبوي لابن كيران فاشل خارجيا وعليه أن يعتذر فورا..

عاجل.. شخصان مسلحان بالسيوف يروعون الحي الحسني بكازا وها شحال من سيارة وقهوة هَرْسُو..تفاصيل خطيرة وصادمة+صور | حوادث و حقوق

عاجل.. شخصان مسلحان بالسيوف يروعون الحي الحسني بكازا وها شحال من سيارة وقهوة هَرْسُو..تفاصيل خطيرة

عاجل .. بن كيران يستعد للقاء سفير روسيا للإعتذار | بوليتيك

عاجل .. بن كيران يستعد للقاء سفير روسيا للإعتذار

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

مثير.. مفتش شرطة يستغل منصبه ويهدد سيدة بالفساد وتسهيل البغاء بمراكش

بتاريــخ : 5 دجنبر 2016 / 22:00 مثير.. مفتش شرطة يستغل منصبه ويهدد سيدة بالفساد وتسهيل البغاء بمراكش | مجتمع
مثير.. مفتش شرطة يستغل منصبه ويهدد سيدة بالفساد وتسهيل البغاء بمراكش
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، اليوم الاثنين، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع موظف أمن، برتبة مفتش شرطة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وانتحال صفة

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، اليوم الاثنين، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع موظف أمن، برتبة مفتش شرطة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني،أن مصالح ولاية أمن مراكش، كانت قد توصلت بشكاية من سيدة، من ذوي السوابق القضائية في الفساد وتسهيل البغاء، تتهم فيها ثلاثة أشخاص بمداهمة مسكنها وتعريضها للابتزاز، بدعوى التستر على أعمالها غير المشروعة، وذلك بعدما انتحلوا صفة شرطيين.

وأضاف المصدر أن البحث مكن من التعرف على المشتكى به الرئيسي في هذه القضية، وهو مفتش شرطة يعمل بولاية أمن مراكش، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المساهمين، وهما شخصان لا تتوافر فيهما صفة موظفي الشرطة.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بمفتش الشرطة المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي بحث قضائي مصالح ولاية أمن شكاية التحريات الشرطة الابتزاز

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

100 درهم مداخيل جماعة نشرها مستشار على الفيسبوك تثير جدلا | مجتمع

100 درهم مداخيل جماعة نشرها مستشار على الفيسبوك تثير جدلا

خطير وبالصور.. سقوط طفل من الطابق الرابع لمنزل أسرته بانزكان | مجتمع

خطير وبالصور.. سقوط طفل من الطابق الرابع لمنزل أسرته بانزكان

فرصة ذهبية للمغاربة عبر ممثلنا الوحيد للفوز بمسابقة منشد الشارقة تصويت مجاني | مجتمع

فرصة ذهبية للمغاربة عبر ممثلنا الوحيد للفوز بمسابقة منشد الشارقة ''تصويت مجاني''

عاجل و بالصور:انهيار منزل بالمدينة القديمة بالدار البيضاء | مجتمع

عاجل و بالصور:انهيار منزل بالمدينة القديمة بالدار البيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد | بنكيران : يكشف قصة هدية من أمريكا جلبها الملك محمد السادس لوالدته | زووم
منذ 4 دقائق

شاهد | بنكيران : يكشف قصة هدية من أمريكا جلبها الملك محمد السادس لوالدته

أول شخص حاول إنقاذ الرجل الذي شرمله شفار فكازا..هاشنو وقع بالضبط و كون مَدخلناش كان غيموت السيد | بــووز

أول شخص حاول إنقاذ الرجل الذي شرمله ''شفار '' فكازا..هاشنو وقع بالضبط و كون مَدخلناش كان غيموت السيد

مفاجأة.. شوفو ديالمن الطوموبيل ليكانت فيها الكاميرا ليصورات الشفار فكازا | بــووز

مفاجأة.. شوفو ديالمن الطوموبيل ليكانت فيها الكاميرا ليصورات الشفار فكازا

صديق سعد لمجرد يعود من جديد و يوضـح تطـورات قضية لــمـــعــلــم | قنوات أخرى

صديق سعد لمجرد يعود من جديد و يوضـح تطـورات قضية لــمـــعــلــم

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة.. هذا ما كتبته صفحة بنكيران الفايسبوكية بعد وفاة والدته | بوليتيك
منذ 14 دقيقة

بالصورة.. هذا ما كتبته صفحة بنكيران الفايسبوكية بعد وفاة والدته

مغربي كان غادي لفرنسا صدق معتاقل وها علاش | حوادث و حقوق

مغربي كان غادي لفرنسا صدق معتاقل وها علاش

عاجل.. والدة بنكيران في ذمة الله | بوليتيك

عاجل.. والدة بنكيران في ذمة الله

كوبل خطير يعترض سبيل المارة بفاس.. وها كيفاش تشدو | حوادث و حقوق

كوبل خطير يعترض سبيل المارة بفاس.. وها كيفاش تشدو

﻿ ﻿
أمس 14:13 GMT

عاجل:يا ربي السلامة.. فيديو خطيرة ومؤلم: معركة دامية بين شفار هاز سيف وضحية عندو صاك فيه الفلوس في كازا.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.