مثير.. مفتش شرطة يستغل منصبه ويهدد سيدة بالفساد وتسهيل البغاء بمراكش ﻿

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، اليوم الاثنين، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع موظف أمن، برتبة مفتش شرطة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وانتحال صفة

"شوف تيفي"+"و م ع"

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، اليوم الاثنين، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع موظف أمن، برتبة مفتش شرطة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني،أن مصالح ولاية أمن مراكش، كانت قد توصلت بشكاية من سيدة، من ذوي السوابق القضائية في الفساد وتسهيل البغاء، تتهم فيها ثلاثة أشخاص بمداهمة مسكنها وتعريضها للابتزاز، بدعوى التستر على أعمالها غير المشروعة، وذلك بعدما انتحلوا صفة شرطيين.

وأضاف المصدر أن البحث مكن من التعرف على المشتكى به الرئيسي في هذه القضية، وهو مفتش شرطة يعمل بولاية أمن مراكش، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المساهمين، وهما شخصان لا تتوافر فيهما صفة موظفي الشرطة.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بمفتش الشرطة المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.