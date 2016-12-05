بعيدا عن البرتوكول.. صورة رائعة للملك محمد السادس مع مواطنين داخل مطعم للأكلات الشعبية بنيجيريا ﻿

أظهرت صورة ملتقطة للملك محمد السادس بعيدا عن البروتوكول الرسمي، وهو يعانق مواطنين نيجيريين داخل مطعم متخصص في الأكلات الشعبية.

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أظهرت صورة ملتقطة للملك محمد السادس بعيدا عن البروتوكول الرسمي، وهو يعانق مواطنين نيجيريين داخل مطعم متخصص في الأكلات الشعبية.

وبدا الملك محمد السادس على سجيته وهو يتوسط مواطنين نيجيريين رجل وامرأة، حيث أبان الملك محمد السادس عن عفوية قل نظيرها وهو يعانق السيدة أثناء إلتقاطه الصورة التذكارية داخل مطعم متخصص في المأكولات والمشروبات الطبيعية والشعبية حسب الإعلان الذي يظهر خلف الصورة.

وتعيد الصورة الرائعة للملك محمد السادس من نيجيريا البلد المتواجد في قلب أدغال إفريقيا، الصور الملتقطة للملك مع المواطنين في جميع الدول الإفريقية التي زارها إبتداءا من تنزانيا ووصولا إلى نيجيريا.

وحسب المعطيات التي تظهرها الصورة، يبدو الموطنان النيجيريان سعيدان وهما يلتقطان الصورة التذكارية، التي أبانت عن تواضع الملك وبساطته بعيدا عن الشكليات، خاصة وأنه يرتدي قميص "دجينز" وقبعة عادية.