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100 درهم مداخيل جماعة نشرها مستشار على الفيسبوك تثير جدلا

بتاريــخ : 5 دجنبر 2016 / 20:49 100 درهم مداخيل جماعة نشرها مستشار على الفيسبوك تثير جدلا | مجتمع
100 درهم مداخيل جماعة نشرها مستشار على الفيسبوك تثير جدلا
أثارت وثيقة رسمية منشورة على الفيسبوك مؤخرا لجماعة قروية جدلا واسعا هذه الأيام، والتي قام مستشار جماعي بجماعة آيت سغروشن بإقليم تازة بنشرها على حسابه الشخصي ، حيث تظهر مداخيل هزيلة ب100 درهم لجل

شوف تيفي

أثارت وثيقة رسمية منشورة على الفيسبوك مؤخرا لجماعة قروية جدلا واسعا هذه الأيام، والتي قام مستشار جماعي بجماعة آيت سغروشن بإقليم تازة بنشرها على حسابه الشخصي ، حيث تظهر مداخيل هزيلة ب100 درهم لجل التعاملات أو الضرائب المفروضة على عدد من الخدمات التابعة للمجلس الجماعي.

وحسب الوثيقة التي تتوفر شوف تيفي على نسخة منها ، تظهر مبالغ 100 درهم كرسم مفروض على استخراج مواد المقالع، 100 درهم عن الملك الغابوي، 100 درهم كواجبات أسواق البهائم، 100 درهم كمنتوج إيجار الأسواق الجماعية، و0 درهم مدخولا عن ضريبة الذبح.

وهو ما اعتبره متتبعون مداخيل هزيلة ومشكوك في أمرها .

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درهم مداخيل جماعة مستشار

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