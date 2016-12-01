 عاجل وبالصور.. هذا هو المجرم الخطير الذي أطلق على الشرطة كلب بيتبول واختطف فتاة قاصر في تمارة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

100 درهم مداخيل جماعة نشرها مستشار على الفيسبوك تثير جدلا | مجتمع

100 درهم مداخيل جماعة نشرها مستشار على الفيسبوك تثير جدلا

عاجل وبالصور.. هذا هو المجرم الخطير الذي أطلق على الشرطة كلب بيتبول واختطف فتاة قاصر في تمارة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. هذا هو المجرم الخطير الذي أطلق على الشرطة كلب بيتبول واختطف فتاة قاصر في تمارة

إنفراد .. شوف تيفي تنشر صورة نادرة و حصرية لـأخنوش | بوليتيك

إنفراد .. ''شوف تيفي'' تنشر صورة نادرة و حصرية لـ''أخنوش''

تصريحات بن كيران تعاكس الدبلوماسية الخارجية للملك محمد السادس | بوليتيك

تصريحات بن كيران تعاكس الدبلوماسية الخارجية للملك محمد السادس

حصري..هذا ما وقع للرجل الذي قاوم شفار كان مسلحا بسيف بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

حصري..هذا ما وقع للرجل الذي قاوم ''شفار'' كان مسلحا بسيف بالدار البيضاء

عاجل وخطير.. تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ علميات إرهابية بأهداف حساسة بالبيضاء | بوليتيك

عاجل وخطير.. تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ علميات إرهابية بأهداف حساسة بالبيضاء

عاجل.. رجال الحموشي يتجندون لتوقيف شخصين ظهرا في شريط فيديو يرتكبان محاولة سرقة بالعنف بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. رجال الحموشي يتجندون لتوقيف شخصين ظهرا في شريط فيديو يرتكبان محاولة سرقة بالعنف بالدار

دفاعا عن حلفائه...أخنوش يرفض المشاركة في الحكومة برئاسة عبد الإله بن كيران | بوليتيك

دفاعا عن حلفائه...أخنوش يرفض المشاركة في الحكومة برئاسة عبد الإله بن كيران

فيديو صادم من داخل سجن فلوري الذي يتواجد به سعد لمجرد وجمعية حقوقية تدخل على الخط وها علاش | ثقافة و فنون

فيديو صادم من داخل سجن فلوري الذي يتواجد به سعد لمجرد وجمعية حقوقية تدخل على الخط وها علاش

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

عاجل وبالصور.. هذا هو المجرم الخطير الذي أطلق على الشرطة كلب بيتبول واختطف فتاة قاصر في تمارة

بتاريــخ : 5 دجنبر 2016 / 20:29 عاجل وبالصور.. هذا هو المجرم الخطير الذي أطلق على الشرطة كلب بيتبول واختطف فتاة قاصر في تمارة | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. هذا هو المجرم الخطير الذي أطلق على الشرطة كلب بيتبول واختطف فتاة قاصر في تمارة
توصلت ''شوف تيفي'' بصور للمجرم الخطير الذي تم إيقافه، زوال اليوم الاثنين، بعد أن اضطرت عناصر الشرطة إلى إطلاق سبعة رصاصات من سلاحهم الوظيفي لصد هجوم كلبه من نوع ''بيتبول''.

"شوف تيفي"+" و م ع"

 

توصلت "شوف تيفي" بصور للمجرم الخطير الذي تم إيقافه، زوال اليوم الاثنين، بعد أن اضطرت عناصر الشرطة إلى إطلاق سبعة رصاصات من سلاحهم الوظيفي لصد هجوم كلبه من نوع "بيتبول".

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد كشفت في بلاغ لها أن عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، اضطروا إلى إطلاق سبع رصاصات من سلاحهم الوظيفي لصد الهجوم الذي تعرضوا له من طرف كلب من صنف خطير، وذلك أثناء تدخلهم لتوقيف شخص متورط في قضية اختطاف واحتجاز فتاة قاصر.

وأوضح بلاغ المديرية بأنه وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تدخلت عناصر الشرطة بمدينة تمارة لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان يحتجز فتاة، تبلغ من العمر 16 سنة، داخل مسكنه بدوار "الجديد"، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة باستخدام سكين من الحجم الكبير، كما قام بتحريض كلب من صنف خطير، وهو ما اضطر عناصر الشرطة لاستخدام سلاحهم الوظيفي وتصويب سبع رصاصات في اتجاه الكلب الذي هاجمهم.

وأضاف المصدر أنه تم تحرير الفتاة المحتجزة وإحالتها على المستشفى للتحقق من سلامة وضعها الصحي، كما تم إشعار المصالح البيطرية لاتخاذ الإجراءات الوقائية في حق الكلب المصاب، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب سوف تيفي تمارة كلب رصاص شرطة سكين فتاة السوابق القضائية المصالح تمارة رصاصات السلاح الوظيفي المصالح البيطرية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حصري..هذا ما وقع للرجل الذي قاوم شفار كان مسلحا بسيف بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

حصري..هذا ما وقع للرجل الذي قاوم ''شفار'' كان مسلحا بسيف بالدار البيضاء

عاجل.. رجال الحموشي يتجندون لتوقيف شخصين ظهرا في شريط فيديو يرتكبان محاولة سرقة بالعنف بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. رجال الحموشي يتجندون لتوقيف شخصين ظهرا في شريط فيديو يرتكبان محاولة سرقة بالعنف بالدار البيضاء

عاجل وانفراد.. ها فين وقعات جريمة شرملة مُسلح بسيف لشاب عندو صاك فيه الفلوس بالدار البيضاء..وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق

عاجل وانفراد.. ها فين وقعات جريمة شرملة مُسلح بسيف لشاب عندو صاك فيه الفلوس بالدار البيضاء..وهذه هي التفاصيل المثيرة

عاجل.. شرطي يطلق سبع رصاصات لصد هجوم كلب أطلقه مجرم خطير احتجز فتاة في تمارة | حوادث و حقوق

عاجل.. شرطي يطلق سبع رصاصات لصد هجوم كلب أطلقه مجرم خطير احتجز فتاة في تمارة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الناجي من حادث انهيار منزل بالمدينة القديمة..كنت غادي نموت ومنين داوني السبيطار مبغاوش يديرو ليا الراديو حتا نخلص(فيديو) | بــووز
منذ 2 ساعات

الناجي من حادث انهيار منزل بالمدينة القديمة..كنت غادي نموت ومنين داوني السبيطار مبغاوش يديرو ليا الراديو حتا نخلص(فيديو)

سيدة تتعرض للنصب من طرف جْزار:باع أرضي لمهندس ودابا كنشطب غير فالشوارع..بغيت سيدنا يشوف هاذشي | خارج البلاطو

سيدة تتعرض للنصب من طرف ''جْزار'':باع أرضي لمهندس ودابا كنشطب غير فالشوارع..بغيت سيدنا يشوف هاذشي

مغربي فرحان بالشتاء..كون غير تبقى ديما الشتيوة كنرَوجو فيها المظولة و كنربحو منها | خارج البلاطو

مغربي فرحان بالشتاء..كون غير تبقى ديما الشتيوة كنرَوجو فيها المظولة و كنربحو منها

صرخة أب مقهور..ماتت ليا بنتي فالسبيطار بعد يومين منين تزادت ومبغاوش يعطيوها ليا ندفنها حتى نخلص لفلوس و أنا معنديش | خارج البلاطو

صرخة أب مقهور..ماتت ليا بنتي فالسبيطار بعد يومين منين تزادت ومبغاوش يعطيوها ليا ندفنها حتى نخلص لفلوس و أنا معنديش

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

100 درهم مداخيل جماعة نشرها مستشار على الفيسبوك تثير جدلا | مجتمع
منذ 50 دقيقة

100 درهم مداخيل جماعة نشرها مستشار على الفيسبوك تثير جدلا

عاجل وبالصور.. هذا هو المجرم الخطير الذي أطلق على الشرطة كلب بيتبول واختطف فتاة قاصر في تمارة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. هذا هو المجرم الخطير الذي أطلق على الشرطة كلب بيتبول واختطف فتاة قاصر في تمارة

إنفراد .. شوف تيفي تنشر صورة نادرة و حصرية لـأخنوش | بوليتيك

إنفراد .. ''شوف تيفي'' تنشر صورة نادرة و حصرية لـ''أخنوش''

تصريحات بن كيران تعاكس الدبلوماسية الخارجية للملك محمد السادس | بوليتيك

تصريحات بن كيران تعاكس الدبلوماسية الخارجية للملك محمد السادس

﻿ ﻿
اليوم 14:13 GMT

عاجل:يا ربي السلامة.. فيديو خطيرة ومؤلم: معركة دامية بين شفار هاز سيف وضحية عندو صاك فيه الفلوس في كازا.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.