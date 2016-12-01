عاجل وبالصور.. هذا هو المجرم الخطير الذي أطلق على الشرطة كلب بيتبول واختطف فتاة قاصر في تمارة ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بصور للمجرم الخطير الذي تم إيقافه، زوال اليوم الاثنين، بعد أن اضطرت عناصر الشرطة إلى إطلاق سبعة رصاصات من سلاحهم الوظيفي لصد هجوم كلبه من نوع ''بيتبول''.

"شوف تيفي"+" و م ع"

توصلت "شوف تيفي" بصور للمجرم الخطير الذي تم إيقافه، زوال اليوم الاثنين، بعد أن اضطرت عناصر الشرطة إلى إطلاق سبعة رصاصات من سلاحهم الوظيفي لصد هجوم كلبه من نوع "بيتبول".

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد كشفت في بلاغ لها أن عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، اضطروا إلى إطلاق سبع رصاصات من سلاحهم الوظيفي لصد الهجوم الذي تعرضوا له من طرف كلب من صنف خطير، وذلك أثناء تدخلهم لتوقيف شخص متورط في قضية اختطاف واحتجاز فتاة قاصر.

وأوضح بلاغ المديرية بأنه وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تدخلت عناصر الشرطة بمدينة تمارة لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان يحتجز فتاة، تبلغ من العمر 16 سنة، داخل مسكنه بدوار "الجديد"، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة باستخدام سكين من الحجم الكبير، كما قام بتحريض كلب من صنف خطير، وهو ما اضطر عناصر الشرطة لاستخدام سلاحهم الوظيفي وتصويب سبع رصاصات في اتجاه الكلب الذي هاجمهم.

وأضاف المصدر أنه تم تحرير الفتاة المحتجزة وإحالتها على المستشفى للتحقق من سلامة وضعها الصحي، كما تم إشعار المصالح البيطرية لاتخاذ الإجراءات الوقائية في حق الكلب المصاب، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.