إنفراد .. ''شوف تيفي'' تنشر صورة نادرة و حصرية لـ''أخنوش'' ﻿

الفطواكي عبدالقادر
حصلت قناة "شوف تيفي" على صورة نادرة و حصرية للأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار "عزيز أخنوش" عندما كان يمارس هوايته المفضلة كرة القدم في مركز حراسة مرمى .
و يظهر عزيز أخنوش في الصورة التي أخدت له بزي حارس المرمى وهو يتوسط أعضاء فريقه "النجمة الرياضي " الذي كان يمثل منطقة عين السبع بالدار البيضاء سنوات السبعينات من القرن الماضي .
الصورة المنشورة تؤكد عن الحب الكبير للسياسي المثير للجدل عزيز أخنوش الذي يكنه للرياضة بصفة عامة و كرة القدم على وجه الخصوص .
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