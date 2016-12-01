إنفراد .. ''شوف تيفي'' تنشر صورة نادرة و حصرية لـ''أخنوش'' ﻿

حصلت قناة ''شوف تيفي'' على صورة نادرة و حصرية للأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار ''عزيز أخنوش'' عندما كان يمارس هوايته المفضلة كرة القدم في مركز حراسة مرمى .

الفطواكي عبدالقادر

حصلت قناة "شوف تيفي" على صورة نادرة و حصرية للأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار "عزيز أخنوش" عندما كان يمارس هوايته المفضلة كرة القدم في مركز حراسة مرمى .

و يظهر عزيز أخنوش في الصورة التي أخدت له بزي حارس المرمى وهو يتوسط أعضاء فريقه "النجمة الرياضي " الذي كان يمثل منطقة عين السبع بالدار البيضاء سنوات السبعينات من القرن الماضي .

الصورة المنشورة تؤكد عن الحب الكبير للسياسي المثير للجدل عزيز أخنوش الذي يكنه للرياضة بصفة عامة و كرة القدم على وجه الخصوص .