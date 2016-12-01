تصريحات بن كيران تعاكس الدبلوماسية الخارجية للملك محمد السادس ﻿

أغضب رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران من دون أن يدري، الحكومة الروسية العضو الدائم في مجلس الأمن، عقب تصريحاته لوكالة ''القدس بريس'' حول الحرب في سوريا.

شوف تيفي



أغضب رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران من دون أن يدري، الحكومة الروسية العضو الدائم في مجلس الأمن، عقب تصريحاته لوكالة "القدس بريس" حول الحرب في سوريا.

وجاء غضب المسؤولين الروس مباشرة بعد المقابلة الصحفية لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، حيث أكد الأخير أن ما يجري من تصعيد عسكري من النظام السوري وحلفائه في حلب، يدمي القلب، وغير قابل للفهم".

وتابع بن كيران تصريحه، للوكالة الفلسطينية، على أن روسيا يجب أن تكون "قوة لحل الأزمة في سوريا لا بأن تكون طرفا فيها، مضيفًا أن: "ما يفعله النظام السوري بشعبه مسنودا بروسيا وغيرها يتجاوز كل الحدود الإنسانية، ولا يمكن فهم أسبابه الحقيقية".

هذا، وعلى عكس موقف رئيس الحكومة المكلف، أجمع المحللون السياسيون الذين إستقت "شوف تيفي" أرائهم حول تصريحات بن كيران، بأنه لم يكن موفقا فيها، حيث نسي الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الظرفية السياسية التي تمر منها القضية الوطنية الأولى للمغاربة وهي "الصحراء المغربية"، خاصة أن روسيا عضو دائم بمجلس الأمن الدولي، والذي يحاول أعداء الوحدة الترابية للمغرب، إستغلال أي هفوة لإستصدار قرار معادي لمصالح المغرب من المجلس المذكور بإعتباره أعلى سلطة أممية.

وأضاف المحللون، أنه كان على رئيس الحكومة، أن يكون حذرا في تصريحاته، بإعتباره المسؤول السياسي الثاني في هرم الدولة، حيث كان لزاما عليه إستحضار وزن الحكومة الروسية على المستوى الدولي أثناء، تقديم التصريحات خاصة لوسائل إعلام أجنبية.

وكشف المحللون السياسيون، أن بن كيران فشل بالمساهمة في الدينامية المتميزة التي تعرفها الدبلوماسية الخارجية للمغرب مؤخرا، بقيادة الملك محمد السادس، الذي إنتقل من شرق القارة الإفريقية إلى غربها من أجل إقناع دولها بعدالة القضية المغربية وتقوية العلاقات الإقتصادية والسياسية والدينية معها، في حين يغضب بن كيران أحد أهم الدول المؤثرة في العالم بتصريحات ثانوية وغير مجدية، لأن تكرارها ستكون له نتائج عكسية على المجهودات التي يبذلها المغرب خارجيا.