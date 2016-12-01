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حصري..هذا ما وقع للرجل الذي قاوم ''شفار'' كان مسلحا بسيف بالدار البيضاء

بتاريــخ : 5 دجنبر 2016 / 20:04 حصري..هذا ما وقع للرجل الذي قاوم شفار كان مسلحا بسيف بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
حصري..هذا ما وقع للرجل الذي قاوم ''شفار'' كان مسلحا بسيف بالدار البيضاء
علمت ''شوف تيفي'' أن الرجل الذي تعرض صباح اليوم الاثنين لاعتداء خطير من طرف مسلح وثقته كاميرا لسيارة كانت متوقفة بحي السلامة1،أصيب على مستوى رأسه بطعنات خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى.


شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن الرجل الذي تعرض صباح اليوم الاثنين لاعتداء خطير من طرف مسلح وثقته كاميرا لسيارة كانت متوقفة بحي السلامة1،أصيب على مستوى رأسه بطعنات خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى.

و قد تعرض الضحية الذي علمت شوف تيفي،أنه مستخدم بشركة تجارية، لاعتداء شنيع كما وثقه فيديو ، حيث أصيب على مستوى الرأس و الكتف و اليدين.

جيران الضحية استنكروا ،في تصريحاتهم لـ"شوف تيفي" ،هذه الواقعة التي وحسبهم تتكرر يوميا بذات الحي و الأحياء المجاورة،حيث أكدوا لنا أنهم شاهدوا نفس السارق قبل واقعة اليوم ،يتردد على حيّهم بواسطة دراجة نارية.

وكانت الشرطة القضائية قد استمعت إلى الضحية الذي أكد أنه تعرض لإصابة جسدية بليغة بعدما تعذر على السارق الاستيلاء على مبلغ مالي مهم كان بحوزته.



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اليوم 14:13 GMT

عاجل:يا ربي السلامة.. فيديو خطيرة ومؤلم: معركة دامية بين شفار هاز سيف وضحية عندو صاك فيه الفلوس في كازا.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

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