عاجل وخطير.. تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ علميات إرهابية بأهداف حساسة بالبيضاء ﻿

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأحد، من إيقاف عنصرين متطرفين مواليين لما يسمى بتنظيم ''الدولة الإسلامية''، ينشطان بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأحد، من إيقاف عنصرين متطرفين مواليين لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، ينشطان بمدينة الدار البيضاء.

وحسب بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فإن التحريات الأولية، تفيد أن المشتبه فيهما المتشبعين بالفكر "الداعشي"، انخرطا كليا في الأجندة المسطرة من طرف هذا التنظيم الإرهابي من خلال سعيهما للحصول على وصفات متعلقة بكيفية صناعة عبوة ناسفة، تحضيرا لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف إحدى الأهداف الحساسة بالمملكة.



‏‏وأضاف المصدر ذاته بأنه سيتم تقديم المشتبه بهما أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهما من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.



