عاجل.. رجال الحموشي يتجندون لتوقيف شخصين ظهرا في شريط فيديو يرتكبان محاولة سرقة بالعنف بالدار البيضاء ﻿

مباشرة بعدما نشرت ''شوف تيفي'' مقطع فيديو يوثق للحظة سرقة بالسلاح الأبيض ارتكبها شخص كان مسلحا،علمنا أن ولاية أمن الدار البيضاء جندت الفرقة الجنائية الولائية وفرقة الشرطة القضائية بمنطقة مولاي رشيد

شوف تيفي:



مباشرة بعدما نشرت "شوف تيفي" مقطع فيديو يوثق للحظة سرقة بالسلاح الأبيض ارتكبها شخص كان مسلحا،علمنا أن ولاية أمن الدار البيضاء جندت الفرقة الجنائية الولائية وفرقة الشرطة القضائية بمنطقة مولاي رشيد ، وذلك لتوقيف الشخص الذي ظهر في الفيديو.

وأكد مصدر أمني،اليوم الاثنين، أن المديرية العامة للأمن الوطني حدّدت مسرح الجريمة انطلاقا من شريط الفيديو المذكور، ويتعلق الأمر بأحد أزقة منطقة مولاي رشيد بالدار البيضاء، قبل أن تعطي تعليمات صارمة لولاية الأمن من أجل توقيف المشتبه فيهما بعدما تم تشخيص هويتهما.

و تضيف ذات المصادر،أن الشرطة القضائية استمعت إلى الضحية الذي أكد أنه تعرض لإصابة جسدية بليغة بعدما تعذر على السارق الاستيلاء على مبلغ مالي مهم كان بحوزته، مضيفة أن التدخلات الميدانية التي تباشرها مصالح الأمن،جارية لتوقيف المعنيين بالأمر.



