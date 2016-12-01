دفاعا عن حلفائه...أخنوش يرفض المشاركة في الحكومة برئاسة عبد الإله بن كيران ﻿

ردا على ماتم تداوله حول وجود حل وسط لإنهاء البلوكاج الذي تعيشه مفاوضات تشكيل الحكومة برئاسة عبد الإله بن كيران، نفى مصدر مسؤول من التجمع الوطني للأحرار، قبول الحزب لأي حل وسط يهدف إلى الإضرار

شوف تيفي



ردا على ماتم تداوله حول وجود حل وسط لإنهاء البلوكاج الذي تعيشه مفاوضات تشكيل الحكومة برئاسة عبد الإله بن كيران، نفى مصدر مسؤول من التجمع الوطني للأحرار، قبول الحزب لأي حل وسط يهدف إلى الإضرار بمصالح الائتلافات الحزبية التي تربط التجمع الوطني للأحرار، وكذا الاتحاد الدستوري.

واعتبر المصدر نفسه أن حزب الحمامة لن يشارك إلا في حكومة متجانسة، وتقوم على أساس ائتلاف حزبي قوي، بوجود حزب الإتحاد الدستوري إلى جانب حزب التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح ذات المصدر، أن الحزب يرفض كل التسريبات التي تأخذ شكل اقتراحات للتسوية وتقريب وجهات النظر، دون العودة إلى القيادة الحزبية، منددا بأسلوب الضغط عبر التسريبات، في إشارة إلى الأخبار الرائجة عن وجود تسوية عبر وسطاء سياسيين لتذويب الخلاف بين أخنوش وبن كيران، حيث يعتبر المصدر نفسه أن هذا المستوى من التدقيق في التفاصيل غير حاضر مطلقا في أجندة الحزب، ولم يسبق التطرق إليه في غياب رؤية واضحة للتحالف الحكومي القادم.

هذا، ويصر حزب التجمع الوطني للأحرار وجود على الأقل حزب الإتحاد الدستوري إلى جانبه، في حين يصف بن كيران موقف حزب التجمع الوطني للأحرار، "بالإبتزاز السياسي" موضحا أن تحالف الحزبين جاء بعد الإنتخابات التشريعية وليس قبلها.





