 فيديو صادم من داخل سجن فلوري الذي يتواجد به سعد لمجرد وجمعية حقوقية تدخل على الخط وها علاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعيدا عن البرتوكول.. صورة رائعة للملك محمد السادس مع مواطنين داخل مطعم للأكلات الشعبية بنيجيريا | بوليتيك

بعيدا عن البرتوكول.. صورة رائعة للملك محمد السادس مع مواطنين داخل مطعم للأكلات الشعبية بنيجيريا

100 درهم مداخيل جماعة نشرها مستشار على الفيسبوك تثير جدلا | مجتمع

100 درهم مداخيل جماعة نشرها مستشار على الفيسبوك تثير جدلا

عاجل وبالصور.. هذا هو المجرم الخطير الذي أطلق على الشرطة كلب بيتبول واختطف فتاة قاصر في تمارة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. هذا هو المجرم الخطير الذي أطلق على الشرطة كلب بيتبول واختطف فتاة قاصر في تمارة

إنفراد .. شوف تيفي تنشر صورة نادرة و حصرية لـأخنوش | بوليتيك

إنفراد .. ''شوف تيفي'' تنشر صورة نادرة و حصرية لـ''أخنوش''

تصريحات بن كيران تعاكس الدبلوماسية الخارجية للملك محمد السادس | بوليتيك

تصريحات بن كيران تعاكس الدبلوماسية الخارجية للملك محمد السادس

حصري..هذا ما وقع للرجل الذي قاوم شفار كان مسلحا بسيف بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

حصري..هذا ما وقع للرجل الذي قاوم ''شفار'' كان مسلحا بسيف بالدار البيضاء

عاجل وخطير.. تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ علميات إرهابية بأهداف حساسة بالبيضاء | بوليتيك

عاجل وخطير.. تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ علميات إرهابية بأهداف حساسة بالبيضاء

عاجل.. رجال الحموشي يتجندون لتوقيف شخصين ظهرا في شريط فيديو يرتكبان محاولة سرقة بالعنف بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. رجال الحموشي يتجندون لتوقيف شخصين ظهرا في شريط فيديو يرتكبان محاولة سرقة بالعنف بالدار

دفاعا عن حلفائه...أخنوش يرفض المشاركة في الحكومة برئاسة عبد الإله بن كيران | بوليتيك

دفاعا عن حلفائه...أخنوش يرفض المشاركة في الحكومة برئاسة عبد الإله بن كيران

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

فيديو صادم من داخل سجن فلوري الذي يتواجد به سعد لمجرد وجمعية حقوقية تدخل على الخط وها علاش

بتاريــخ : 5 دجنبر 2016 / 19:02 فيديو صادم من داخل سجن فلوري الذي يتواجد به سعد لمجرد وجمعية حقوقية تدخل على الخط وها علاش | ثقافة و فنون
فيديو صادم من داخل سجن فلوري الذي يتواجد به سعد لمجرد وجمعية حقوقية تدخل على الخط وها علاش
توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو مدته ثلاثة دقائق، يظهر تفاصيل صادمة ومثيرة تم التقاطها من دخل سجن ''فلوري'' الموجود بالعاصمة الفرنسية باريس.



"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو مدته ثلاثة دقائق، يظهر تفاصيل صادمة ومثيرة تم التقاطها من دخل سجن "فلوري" الموجود بالعاصمة الفرنسية باريس.

وحسب الجمعية المغربية الفرنسية لحقوق الإنسان فإنها ستتقدم بشكاية استنكارية تطلب من وزارة العدل الفرنسي والمسؤولين المكلفين عن تسيير أمور السجون الفرنسية، تتضمن طلبا لفتح تحقيق حول الحياة الصعبة التي يعيشها السجناء بسجن فلوري.

وأوضح مصدر "شوف تيفي" من داخل الجمعية المذكورة بأن هذه الأخيرة، عقدت اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا تم خلاله تدارس أهم النقاط التي ستتضمنها الشكاية.

وعلاقة بالموضوع، فجدير بالذكر أن الفنان المغربي سعد لمجرد معتقل بسجن "فلوري" منذ أكثر من شهر، بعد أن وجهت له فتاة فرنسية تدعى "لورا بريول" تهمة اغتصابها وتعنيفها جسديا.


La prison de Fleury-Mérogis filmée par des détenus par lemondefr

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السجون الفرنسية فلوري الفنان المغربي وزارة العدل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو | ابتسام تسكت تغني بطريقة جميلة في برنامج ميكس ميوزيك وهذا رد فعل الفنانين المشاركين | ثقافة و فنون

بالفيديو | ابتسام تسكت تغني بطريقة جميلة في برنامج ''ميكس ميوزيك '' وهذا رد فعل الفنانين المشاركين

بعد القفطان المحلول..سناء عكرود في موقف محرج بمهرجان مراكش واستياء فايسبوكي كبير | ثقافة و فنون

بعد القفطان ''المحلول''..سناء عكرود في موقف محرج بمهرجان مراكش واستياء فايسبوكي كبير

رشيد شو يستضيف بوبكر و زوجة العاطيس في ثالث حلقات رشيد شو | ثقافة و فنون

رشيد ''شو'' يستضيف ''بوبكر'' و زوجة ''العاطيس'' في ثالث حلقات ''رشيد شو''

ادريس شويكة: ها علاش الأفلام المغربية معندهاش بلاصة فمهرجان مراكش | ثقافة و فنون

ادريس شويكة: ها علاش الأفلام المغربية معندهاش بلاصة فمهرجان مراكش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الناجي من حادث انهيار منزل بالمدينة القديمة..كنت غادي نموت ومنين داوني السبيطار مبغاوش يديرو ليا الراديو حتا نخلص(فيديو) | بــووز
منذ 2 ساعات

الناجي من حادث انهيار منزل بالمدينة القديمة..كنت غادي نموت ومنين داوني السبيطار مبغاوش يديرو ليا الراديو حتا نخلص(فيديو)

سيدة تتعرض للنصب من طرف جْزار:باع أرضي لمهندس ودابا كنشطب غير فالشوارع..بغيت سيدنا يشوف هاذشي | خارج البلاطو

سيدة تتعرض للنصب من طرف ''جْزار'':باع أرضي لمهندس ودابا كنشطب غير فالشوارع..بغيت سيدنا يشوف هاذشي

مغربي فرحان بالشتاء..كون غير تبقى ديما الشتيوة كنرَوجو فيها المظولة و كنربحو منها | خارج البلاطو

مغربي فرحان بالشتاء..كون غير تبقى ديما الشتيوة كنرَوجو فيها المظولة و كنربحو منها

صرخة أب مقهور..ماتت ليا بنتي فالسبيطار بعد يومين منين تزادت ومبغاوش يعطيوها ليا ندفنها حتى نخلص لفلوس و أنا معنديش | خارج البلاطو

صرخة أب مقهور..ماتت ليا بنتي فالسبيطار بعد يومين منين تزادت ومبغاوش يعطيوها ليا ندفنها حتى نخلص لفلوس و أنا معنديش

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بعيدا عن البرتوكول.. صورة رائعة للملك محمد السادس مع مواطنين داخل مطعم للأكلات الشعبية بنيجيريا | بوليتيك
منذ 4 دقائق

بعيدا عن البرتوكول.. صورة رائعة للملك محمد السادس مع مواطنين داخل مطعم للأكلات الشعبية بنيجيريا

100 درهم مداخيل جماعة نشرها مستشار على الفيسبوك تثير جدلا | مجتمع

100 درهم مداخيل جماعة نشرها مستشار على الفيسبوك تثير جدلا

عاجل وبالصور.. هذا هو المجرم الخطير الذي أطلق على الشرطة كلب بيتبول واختطف فتاة قاصر في تمارة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. هذا هو المجرم الخطير الذي أطلق على الشرطة كلب بيتبول واختطف فتاة قاصر في تمارة

إنفراد .. شوف تيفي تنشر صورة نادرة و حصرية لـأخنوش | بوليتيك

إنفراد .. ''شوف تيفي'' تنشر صورة نادرة و حصرية لـ''أخنوش''

﻿ ﻿
اليوم 14:13 GMT

عاجل:يا ربي السلامة.. فيديو خطيرة ومؤلم: معركة دامية بين شفار هاز سيف وضحية عندو صاك فيه الفلوس في كازا.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.