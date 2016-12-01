فيديو صادم من داخل سجن فلوري الذي يتواجد به سعد لمجرد وجمعية حقوقية تدخل على الخط وها علاش ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو مدته ثلاثة دقائق، يظهر تفاصيل صادمة ومثيرة تم التقاطها من دخل سجن ''فلوري'' الموجود بالعاصمة الفرنسية باريس.





"شوف تيفي"



توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو مدته ثلاثة دقائق، يظهر تفاصيل صادمة ومثيرة تم التقاطها من دخل سجن "فلوري" الموجود بالعاصمة الفرنسية باريس.

وحسب الجمعية المغربية الفرنسية لحقوق الإنسان فإنها ستتقدم بشكاية استنكارية تطلب من وزارة العدل الفرنسي والمسؤولين المكلفين عن تسيير أمور السجون الفرنسية، تتضمن طلبا لفتح تحقيق حول الحياة الصعبة التي يعيشها السجناء بسجن فلوري.

وأوضح مصدر "شوف تيفي" من داخل الجمعية المذكورة بأن هذه الأخيرة، عقدت اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا تم خلاله تدارس أهم النقاط التي ستتضمنها الشكاية.

وعلاقة بالموضوع، فجدير بالذكر أن الفنان المغربي سعد لمجرد معتقل بسجن "فلوري" منذ أكثر من شهر، بعد أن وجهت له فتاة فرنسية تدعى "لورا بريول" تهمة اغتصابها وتعنيفها جسديا.



La prison de Fleury-Mérogis filmée par des détenus par lemondefr