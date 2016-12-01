عاجل وانفراد.. ها فين وقعات جريمة شرملة مُسلح بسيف لشاب عندو صاك فيه الفلوس بالدار البيضاء..وهذه هي التفاصيل المثيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن تفاصيل الفيديو المروع الذي هز الفايسبوك اليوم الاثنين، والذي ظهر خلاله لص وهو يشرمل شابا لسرقة حقيبته، وقعت بالضبط أمام منازل القوات المسلحة الموجودة على مستوى حي السلامة 1

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن تفاصيل الفيديو المروع الذي هز الفايسبوك اليوم الاثنين، والذي ظهر خلاله لص وهو يشرمل شابا لسرقة حقيبته، وقعت بالضبط أمام منازل متقاعدي الجمارك الموجودة على مستوى حي السلامة 1 القريبة من ثكنة القوات المساعدة.



وكانت "شوف تيفي" سباقة للكشف عن فيديو الجريمة وتفاصيله الأولى، والذي ظهر خلاله شخص رفقة شريكه وهو يقوم بالاعتداء على ضحيته في محاولة منه لسرقة حقيبته التي كانت تحتوي على مبلغ مالي، قبل أن يتدخل مجموعة من أبناء الحي الذين ساهموا

في إيقاف عملية السرقة وإنقاذ حياة الضحية.



