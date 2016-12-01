 أزمة دبلوماسية.. روسيا تعرب عن إنشغالها من تصريحات بن كيران حول تدمير سوريا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. شرطي يطلق سبع رصاصات لصد هجوم كلب أطلقه مجرم خطير احتجز فتاة في تمارة | حوادث و حقوق

عاجل.. شرطي يطلق سبع رصاصات لصد هجوم كلب أطلقه مجرم خطير احتجز فتاة في تمارة

أزمة دبلوماسية.. روسيا تعرب عن إنشغالها من تصريحات بن كيران حول تدمير سوريا | بوليتيك

أزمة دبلوماسية.. روسيا تعرب عن إنشغالها من تصريحات بن كيران حول تدمير سوريا

بالفيديو | ابتسام تسكت تغني بطريقة جميلة في برنامج ميكس ميوزيك وهذا رد فعل الفنانين المشاركين | ثقافة و فنون

بالفيديو | ابتسام تسكت تغني بطريقة جميلة في برنامج ''ميكس ميوزيك '' وهذا رد فعل الفنانين المشاركين

خطير وبالصور.. سقوط طفل من الطابق الرابع لمنزل أسرته بانزكان | مجتمع

خطير وبالصور.. سقوط طفل من الطابق الرابع لمنزل أسرته بانزكان

الرميد يخرج عن صمته ويوضح علاقته المثيرة للجدل مع موقع العمق المغربي.. وها شنو قال | بوليتيك

الرميد يخرج عن صمته ويوضح علاقته المثيرة للجدل مع موقع ''العمق المغربي''.. وها شنو قال

فرصة ذهبية للمغاربة عبر ممثلنا الوحيد للفوز بمسابقة منشد الشارقة تصويت مجاني | مجتمع

فرصة ذهبية للمغاربة عبر ممثلنا الوحيد للفوز بمسابقة منشد الشارقة ''تصويت مجاني''

عاجل و بالصور:انهيار منزل بالمدينة القديمة بالدار البيضاء | مجتمع

عاجل و بالصور:انهيار منزل بالمدينة القديمة بالدار البيضاء

العثور على الملاكم محمد دريدي مقتولا بالقرطاس.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

العثور على الملاكم محمد دريدي مقتولا بالقرطاس.. وهذه هي التفاصيل

عاجل.. إدريس لشكر ينجو من موت محقق وهكذا كانت ستسقط الطائرة التي كان على متنها | حوادث و حقوق

عاجل.. إدريس لشكر ينجو من موت محقق وهكذا كانت ستسقط الطائرة التي كان على متنها

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

أزمة دبلوماسية.. روسيا تعرب عن إنشغالها من تصريحات بن كيران حول تدمير سوريا

بتاريــخ : 5 دجنبر 2016 / 18:34 أزمة دبلوماسية.. روسيا تعرب عن إنشغالها من تصريحات بن كيران حول تدمير سوريا | بوليتيك
أزمة دبلوماسية.. روسيا تعرب عن إنشغالها من تصريحات بن كيران حول تدمير سوريا
استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، سفير فيدرالية روسيا بالرباط، السيد فاليري فوروبييف، بطلب من هذا الأخير، وذلك حسب ما أفاد به بلاغ للوزارة.

شوف تيفي

و,م,ع

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، سفير فيدرالية روسيا بالرباط، السيد فاليري فوروبييف، بطلب من هذا الأخير، وذلك حسب ما أفاد به بلاغ للوزارة.

وأوضح البلاغ أن السفير الروسي عبر، بهذه المناسبة، عن انشغال موسكو على إثر تصريحات إعلامية منسوبة لمسؤول حكومي مغربي كبير يتهم فيها روسيا بأنها مسؤولة عن تدمير سورية.

وأضاف المصدر ذاته أنه ردا على ذلك، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون في البداية التزام المملكة المغربية بالحفاظ على العلاقات القوية مع فيدرالية روسيا والتي تعززت بالإعلان حول الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين، المبرم بمناسبة الزيارة الملكية لموسكو في مارس الماضي.

وسجل البلاغ أن الوزير ذكر، بعد ذلك، بالموقف الواضح للمغرب حيال الأزمة السورية والذي يرتكز بالأساس على أربعة عناصر، تتمثل في الالتزام من أجل حل سياسي يضمن استقرار سورية ويحافظ على وحدتها الوطنية والترابية، والانشغال بالمآسي الإنسانية الخطيرة التي خلفتها الأزمة السورية.

ويتعلق الأمر أيضا بالمبادرات الملموسة التي تم القيام بها، بتعليمات سامية من جلالة الملك، نصره الله ، بهدف التخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق، ولاسيما إقامة مستشفى ميداني بمخيم الزعتري منذ سنة 2012 ، والتسوية الاستثنائية لوضعية اللاجئين السوريين بالمغرب، ومنح مساعدة إنسانية مهمة.

كما يرتكز موقف المغرب على القناعة بأن حل الأزمة السورية يتطلب انخراطا قويا للمجتمع الدولي، لاسيما القوى القادرة على التحرك الميداني والتأثير على مجريات الأحداث.

وفي هذا الصدد، أكد البلاغ أن المملكة المغربية تحترم دور وعمل فيدرالية روسيا بخصوص هذا الملف، كما هو الشأن بالنسبة لقضايا دولية أخرى.

وفي الختام، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون لمخاطبه أن المملكة المغربية، باعتبارها دولة مسؤولة وذات مصداقية على الساحة الدولية، تحدد مواقفها الديبلوماسية الرسمية على ضوء القيم والمبادئ والمصالح التي تحكم سياستها الخارجية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اتخاذ هذه المواقف الرسمية يأتي عقب تقييم عميق ومسلسل من التفاعل والتثبت بانخراط عدد من الفاعلين والمؤسسات. ولا يمكن لهذه المواقف، بالنظر لتعقدها وخطورتها، أن تكون محط ارتجال، أو أن تعبر عن وجهات نظر شخصية.

وخلص البلاغ إلى أن الملك ، يبقى الضامن لثبات واستمرارية المواقف الديبلوماسية للمملكة المغربية ولاحترام التزاماتها الدولية.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

روسيا المغرب التصريحات الرسمية المؤسسات شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الرميد يخرج عن صمته ويوضح علاقته المثيرة للجدل مع موقع العمق المغربي.. وها شنو قال | بوليتيك

الرميد يخرج عن صمته ويوضح علاقته المثيرة للجدل مع موقع ''العمق المغربي''.. وها شنو قال

حصري : بن كيران يقترح على لشكر إستوزار إتحاديا في الحكومة المقبلة | بوليتيك

حصري : بن كيران يقترح على لشكر إستوزار إتحاديا في الحكومة المقبلة

ميدي 1 تعاكس التوجه الرسمي وتنتقد نيجيريا تزامنا والزيارة التاريخية للملك محمد السادس | بوليتيك

ميدي 1 تعاكس التوجه الرسمي وتنتقد نيجيريا تزامنا والزيارة التاريخية للملك محمد السادس

الصين تنتصر للشرعية وتطرد البوليساريو في إجتماع قاري بجنوب إفريقيا | بوليتيك

الصين تنتصر للشرعية وتطرد ''البوليساريو'' في إجتماع قاري بجنوب إفريقيا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاب مغربي صريح..معنديش مشكل نتزوج بامرأة معندهاش البكارة و كيفما الراجل كيغلط حتى المرا كتغلط | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

شاب مغربي صريح..معنديش مشكل نتزوج بامرأة معندهاش البكارة و كيفما الراجل كيغلط حتى المرا كتغلط

بالفيديو.. شاهد بنكيران كيشطح و يردح‎ | زووم

بالفيديو.. شاهد بنكيران كيشطح و يردح‎

بالفيديو.. ضحايا نصب عقاري: رئيس جماعة سابق باسباتة خدا لينا فلوسنا بعدما الدولة عْطاتنا الحق | بــووز

بالفيديو.. ضحايا نصب عقاري: رئيس جماعة سابق باسباتة خدا لينا فلوسنا بعدما الدولة عْطاتنا الحق

فيديو.. شاهد كيف استقبل الأمير مولاي رشيد الفنان عبد الرؤوف‎ | قنوات أخرى

فيديو.. شاهد كيف استقبل الأمير مولاي رشيد الفنان عبد الرؤوف‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. شرطي يطلق سبع رصاصات لصد هجوم كلب أطلقه مجرم خطير احتجز فتاة في تمارة | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

عاجل.. شرطي يطلق سبع رصاصات لصد هجوم كلب أطلقه مجرم خطير احتجز فتاة في تمارة

أزمة دبلوماسية.. روسيا تعرب عن إنشغالها من تصريحات بن كيران حول تدمير سوريا | بوليتيك

أزمة دبلوماسية.. روسيا تعرب عن إنشغالها من تصريحات بن كيران حول تدمير سوريا

بالفيديو | ابتسام تسكت تغني بطريقة جميلة في برنامج ميكس ميوزيك وهذا رد فعل الفنانين المشاركين | ثقافة و فنون

بالفيديو | ابتسام تسكت تغني بطريقة جميلة في برنامج ''ميكس ميوزيك '' وهذا رد فعل الفنانين المشاركين

خطير وبالصور.. سقوط طفل من الطابق الرابع لمنزل أسرته بانزكان | مجتمع

خطير وبالصور.. سقوط طفل من الطابق الرابع لمنزل أسرته بانزكان

﻿ ﻿
اليوم 14:13 GMT

عاجل:يا ربي السلامة.. فيديو خطيرة ومؤلم: معركة دامية بين شفار هاز سيف وضحية عندو صاك فيه الفلوس في كازا.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.