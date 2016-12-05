خطير وبالصور.. سقوط طفل من الطابق الرابع لمنزل أسرته بانزكان ﻿

اهتز حي بوتار بالقليعة ضواحي انزكان، اليوم الاثنين، على وقع حادث خطيرة، عقب سقوط طفل من الطابق الرابع لمنزل أسرته.

"شوف تيفي"



اهتز حي بوتار بالقليعة ضواحي انزكان، اليوم الاثنين، على وقع حادث خطيرة، عقب سقوط طفل من الطابق الرابع لمنزل أسرته.

وحسب مصادر من القليعة فإنه وفور سقوط الطفلة، تجمع العشرات من أبناء حي التوبار، والذين سارعوا إلى إبلاغ سيارة الإسعاف، التي نقلت الطفل في حالة خطيرة نتيجة إصابته بجروح خطيرة على مستوى الرأس.

وأضافت المصادر ذاتها بأن أسباب سقوط الطفل من الطابق الرابع لمنزل أسرته إلى حدود اللحظة مجهولة.