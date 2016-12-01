 الرميد يخرج عن صمته ويوضح علاقته المثيرة للجدل مع موقع ''العمق المغربي''.. وها شنو قال ﻿
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الرميد يخرج عن صمته ويوضح علاقته المثيرة للجدل مع موقع ''العمق المغربي''.. وها شنو قال

بتاريــخ : 5 دجنبر 2016 / 18:20 الرميد يخرج عن صمته ويوضح علاقته المثيرة للجدل مع موقع العمق المغربي.. وها شنو قال | بوليتيك
الرميد يخرج عن صمته ويوضح علاقته المثيرة للجدل مع موقع ''العمق المغربي''.. وها شنو قال
لجأ مصطفى الرميد اليوم الإثنين إلى صفحته الفايسبوكية للتخلص من''تهمة'' ظلت تطارده، تقول إن ثمة علاقة بينه وبين موقع إلكتروني يحمل إسم ''العمق المغربي.. ولأن جريدة الأحداث المغربية قالت في مقال لها

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لجأ مصطفى الرميد اليوم الإثنين إلى صفحته الفايسبوكية للتخلص من"تهمة" ظلت تطارده، تقول إن ثمة علاقة بينه وبين موقع إلكتروني يحمل إسم "العمق المغربي.. ولأن جريدة الأحداث المغربية قالت في مقال لها بعنوان "رسالة مفتوحة إلى السيد المصطفى الرميد : تابعونا أو تابعوهم". يتطرق إلى هذه العلاقة، فقد سارع الرميد إلى الرد فايسبوكيا، قائلا: "هذا اليوم، وجدتني مقحما في صراع لا ناقة لي فيه ولا جمل من خلال ما اعتبرته جريدة ( الأحداث المغربية) لعدد اليوم الاثنين 5 دجنبر 2016 رسالة مفتوحة الى السيد المصطفى الرميد : تابعونا أو تابعوهم...".. وحسب الرميد إن الجريدة انطلقت في رسالتها هذه من فرضية، وصفها بـ"الباطلة" مفادها علاقة يقول إنها مفترضة بموقع ( العمق) "بناء على مجرد الظن".

ولأن "للي كيشطح مكيخبيش ليحيتو" قال الرميد "ها أنا ذَا أقول للأحداث المغربية أن لا علاقة لمصطفى الرميد بهذا الموقع أو غيره ... وأنها حين خاطبتني على أساس هذه العلاقة تكون قد حشرتني فيما لا يد لي فيه مطلقا، وأقل ما يقال أن الجريدة أخطأت العنوان ..."، قبل أن يؤكد على أن باب العدالة مفتوح "مع العلم أن الوزير لا يملك متابعة أحد..." يؤكد وزير العدل والحريات في الحكومة المنتهية ولايتها.

 

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