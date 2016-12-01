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فرصة ذهبية للمغاربة عبر ممثلنا الوحيد للفوز بمسابقة منشد الشارقة ''تصويت مجاني''

بتاريــخ : 5 دجنبر 2016 / 18:15 فرصة ذهبية للمغاربة عبر ممثلنا الوحيد للفوز بمسابقة منشد الشارقة تصويت مجاني | مجتمع
فرصة ذهبية للمغاربة عبر ممثلنا الوحيد للفوز بمسابقة منشد الشارقة ''تصويت مجاني''
يمثل الفنان الشاب علي المديدي بلده المغرب حاليا في مسابقة منشد الشارقة، التي تجرى بدولة الإمارات، علي المديدي الممثل المغربي الوحيد لهذه السنة في تلك المسابقة العربية التي تجري في نسختها التاسعة .

شوف تيفي


يمثل الفنان الشاب علي المديدي بلده المغرب حاليا في مسابقة منشد الشارقة، التي تجرى بدولة الإمارات، علي المديدي الممثل المغربي الوحيد لهذه السنة في تلك المسابقة العربية التي تجري في نسختها التاسعة .

ويعد علي المديدي أحد الموهوبين الشباب الذين اختاروا بدء مشوارهم الاحترافي من خلال مسابقات المواهب، بدولة الإمارات الشقيقة ، وهو الشاب الذي ازداد بمدينة الدار البيضاء حيث تلقى تعليمه الأولي ، وبدأ مشواره الفني في سن العاشرة .

ومن جميل الفرص المغربية المتاحة في هذه المسابقة، وفي هذه السنة، هو أن التصويت سيكون مجانا وعبر الأنترنيت برابط مباشر .

وقد قام هذا الفنان بتوجيه نداء لجميع المغاربة من أجل التصويت عليه وذلك باختيار علامة ممتاز من رقم مشاركته الذي هو 4.
وقد قامت قناة الشارقة ببث الحلقة الأولى من اليوميات تجدونها على اليوتوب :

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

علي المديدي المغرب منشد الشارقة

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