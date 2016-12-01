عاجل و بالصور:انهيار منزل بالمدينة القديمة بالدار البيضاء ﻿

مسلس انهيارات المباني مع أولى التساقطات المطرية لا يزال متواصلا، حيث انهار اليوم الاثنين منزل بالمدينة القديمة بالدار البيضاء.



مسلس انهيارات المباني مع أولى التساقطات المطرية لا يزال متواصلا، حيث انهار اليوم الاثنين منزل بالمدينة القديمة بالدار البيضاء.

حادث الانهيار لم يخلف ضحايا لولا الألطاف الإلهية ،و قد تم تسجيله بدرب بوطويل قرب السوق الشعبي.

و حسب ما توصلت له "شوف تيفي" ، حلت عناصر من الوقاية المدنية، التي قامت بمحاصرة المكان، من خلال إغلاق الطرق المؤدية للزقاق حيث يوجد المنزل المُنهار

و سنوافيكم بعد قليل بفيديو الانهيار