العثور على الملاكم محمد دريدي مقتولا بالقرطاس.. وهذه هي التفاصيل ﻿

أعلنت نيابة مونبلييه الفرنسية أنه تم العثور صباح اليوم الاثنين على الملاكم الفرنسي السابق محمد دريدي مقتولا في منزل في بالافاس-ليه-فلو في منطقة ايرولت، وأنها فتحت تحقيقا بجريمة قتل متعمد.

"شوف تيفي"

أعلنت نيابة مونبلييه الفرنسية أنه تم العثور صباح اليوم الاثنين على الملاكم الفرنسي السابق محمد دريدي مقتولا في منزل في بالافاس-ليه-فلو في منطقة ايرولت، وأنها فتحت تحقيقا بجريمة قتل متعمد.



وحسب وكالة فرانس بريس فإن صحيفة "ميدي ليبر" التي أوردت النبأ، ذكرت أن نجل الملاكم دريدي (48 عاما)، بطل العالم 4 مرات في الكيك بوكسينغ، عثر على جثة والده مقتولا بالرصاص.



وأوضحت الوكالة بأن دريدي التونسي الأصل، توقف عن ممارسة رياضة الفن النبيل عام 2011 بعد أن خاض 77 مباراة فاز فيها جميعها، 76 منها بالضربة القاضية، قبل أن يتحول إلى التمثيل والإخراج.