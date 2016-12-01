خطير..طائرة تنجو من فاجعة حقيقية بالمغرب بسبب عطل فني.. وها شنو وقع للركاب ﻿

كاد المغرب أن يشهد أمس الأحد، فاجعة حقيقية، لولا الألطاف الإلهية، حيث نجت طائرة قادمة من باريس من السقوط بالقرب من مطار الرباط.

"شوف تيفي"

كاد المغرب أن يشهد أمس الأحد، فاجعة حقيقية، لولا الألطاف الإلهية، حيث نجت طائرة قادمة من باريس من السقوط بالقرب من مطار الرباط.

وحسب موقع "لو سيت أنفو" فإن ركاب هذه الطائرة عاشوا الرعب الشديد، قبل أن تنزل الطائرة بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وأضاف الموقع بأن القبطان، طمأن الركاب، موضحا بأن عطلا فنيا قد وقع في الطائرة قبل نزولها بالمطار.