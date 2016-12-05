بعد القفطان ''المحلول''..سناء عكرود في موقف محرج بمهرجان مراكش واستياء فايسبوكي كبير ﻿

ظهرت الفنانة المغربية سناء عكرود في صورة نشرتها اليوم الاثنين وكالة ''أيس بريس''، وهي ترتدي ''المنية الشفافة'' خلال استضافتها في القناة الأولى بمناسبة مهرجان مراكش للسنيما.

"شوف تيفي"

ظهرت الفنانة المغربية سناء عكرود في صورة نشرتها اليوم الاثنين وكالة "أيس بريس"، وهي ترتدي "المنية الشفافة" خلال استضافتها في القناة الأولى بمناسبة مهرجان مراكش للسنيما.

وتناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية هذه الصورة التي أثارت جدلا واسعا، حيث عبر العديد من النشطاء عن استيائهم من "عايشة الدويبة" لارتدائها على حد تعبيرهم لباسا شفافا كشف ساقيها وكاد أن يظهر مناطق أخرى من جسمها.

وأوضح آخرون في تفاعلهم بأن الفنانة سناء عكرود، لها الحرية في ارتداء ما تريد من الملابس، كيفما كان شكلها أو نوعها، معبرين عن غضبهم الشديد من الأشخاص الذين وجهوا لها اللوم والانتقاد.