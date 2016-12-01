حصري : بن كيران يقترح على لشكر إستوزار إتحاديا في الحكومة المقبلة ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران إقترح على إدريس لشكر في اللقاء الأخير الذي جمع بينهما، ترشيح عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي حسن طارق للإستوزار في الحكومة المقبلة،

شوف تيفي



كشفت مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران إقترح على إدريس لشكر في اللقاء الأخير الذي جمع بينهما، ترشيح عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي حسن طارق للإستوزار في الحكومة المقبلة، إن حسم الحزب المشاركة فيها.

وأوضحت مصادر خاصة "لشوف تيفي" أن العضو البارز في حزب الإتحاد الإشتراكي والأستاذ الجامعي، تجمعه علاقات وطيدة مع قيادات في حزب العدالة والتنمية خاصة عضو الأمانة العامة للبيجدي والمستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، حيث أن طارق أصبح دائم الحضور للمنتديات واللقاءات التي ينظمها البيجيدي، بل إن مواقفه السياسية تدافع عن التجربة السياسية والحكومية لحزب المصباح .

وقالت ذات المصادر، إن إدريس لشكر لم يجب بشكل واضح على طلب رئيس الحكومة بن كيران في اللقاء الأخير بالمنزل الخاص لبن كيران، حيث لزم الصمت قبل تغيير الحديث نحو البرنامج الحكومي ورئاسة مجلس النواب التي يصر لشكر الحسم فيهما قبل إعلانه بشكل رسمي الإلتحاق بكل من الإستقلال وحزب التقدم والإشتراكية لتشكيل الأغلبية الحكومية.

وأفادت ذات المصادر، أن قيادات حزب الإتحاد الإشتراكي لن ترشح حسن طارق للإستوزار رغم طلب عبد الإله بن كيران، نظرا لحضوره رفقة رضا الشامي إلى إجتماع مع مجموعة من المستشارين بمدينة أكادير إبان تأسيس "تيار الزايدي" ، حيث أن رضا الشامي وعبد العالي دومو قدموا إستقالتهم فيما بقي حسن طارق عضوا للمكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي.

وإستبعدت ذات المصادر، تواجد عبد العالي حامي الدين هو الآخر ضمن التشكيلة الحكومية المقبلة، حيث أن بن كيران لن يرغب في مضاعفة الضغط على حكومته مباشرة بعد تشكيلها، حيث ان جمعيات حقوقية مازالت تطالب بمحاكمة حامي الدين على خافية مقتل اليساري السابق أيت الجيد بنعيسى.