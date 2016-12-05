بالفيديو والصور.. هذا هو اللص اللي شرمل بسيف شاب هاز صاك فيه الفلوس في كازا.. والفايسبوكيون يطالبون الأمن باعتقاله ﻿

مباشرة بعد أن نشرت ''شوف تيفي'' تفاصيل الفيديو المؤلم الذي ظهر خلاله شخص يضع قبعة رياضية وهو يقوم بشرملة شاب خلال محاولته تنفيذ عملية سرقة، قام النشطاء الفايسبوكيين بنشر صورة تقريبية للص والتي أظهرت

"شوف تيفي":

مباشرة بعد أن نشرت "شوف تيفي" تفاصيل الفيديو المؤلم الذي ظهر خلاله شخص يضع قبعة رياضية وهو يقوم بشرملة شاب خلال محاولته تنفيذ عملية سرقة، قام النشطاء الفايسبوكيين بنشر صورة تقريبية للص والتي أظهرت جميع ملامحه.



وطالب النشطاء في تفاعلهم مع خبر "شوف تيفي" بإطلاق حملة فايسبوكية، وتداول صورة اللص، حتى تتمكن المصالح الأمنية من اعتقاله ووضعه خلف القضبان الحديدية في القريب العاجل.



وأظهر مقطع فيديو خطير، تفاصيل الواقعة بالكامل، حيث رصدت كاميرا مثبتة داخل سيارة، مقاومة شاب للص يحمل سيفا قام وبدون رحمة بشرملة ضحيته، من خلال توجيه العديد من الطعنات له بمناطق مختلفة بجسده، قبل أن يتدخل مجموعة من المارة بعد تعالي أصوات الاستغاثة التي أطلقها الضحية.