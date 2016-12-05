 بالفيديو والصور.. هذا هو اللص اللي شرمل بسيف شاب هاز صاك فيه الفلوس في كازا.. والفايسبوكيون يطالبون الأمن باعتقاله ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو | ابتسام تسكت تغني بطريقة جميلة في برنامج ميكس ميوزيك وهذا رد فعل الفنانين المشاركين | ثقافة و فنون

بالفيديو | ابتسام تسكت تغني بطريقة جميلة في برنامج ''ميكس ميوزيك '' وهذا رد فعل الفنانين المشاركين

خطير وبالصور.. سقوط طفل من الطابق الرابع لمنزل أسرته بانزكان | مجتمع

خطير وبالصور.. سقوط طفل من الطابق الرابع لمنزل أسرته بانزكان

الرميد يخرج عن صمته ويوضح علاقته المثيرة للجدل مع موقع العمق المغربي.. وها شنو قال | بوليتيك

الرميد يخرج عن صمته ويوضح علاقته المثيرة للجدل مع موقع ''العمق المغربي''.. وها شنو قال

فرصة ذهبية للمغاربة عبر ممثلنا الوحيد للفوز بمسابقة منشد الشارقة تصويت مجاني | مجتمع

فرصة ذهبية للمغاربة عبر ممثلنا الوحيد للفوز بمسابقة منشد الشارقة ''تصويت مجاني''

عاجل و بالصور:انهيار منزل بالمدينة القديمة بالدار البيضاء | مجتمع

عاجل و بالصور:انهيار منزل بالمدينة القديمة بالدار البيضاء

العثور على الملاكم محمد دريدي مقتولا بالقرطاس.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

العثور على الملاكم محمد دريدي مقتولا بالقرطاس.. وهذه هي التفاصيل

عاجل.. إدريس لشكر ينجو من موت محقق وهكذا كانت ستسقط الطائرة التي كان على متنها | حوادث و حقوق

عاجل.. إدريس لشكر ينجو من موت محقق وهكذا كانت ستسقط الطائرة التي كان على متنها

خطير..طائرة تنجو من فاجعة حقيقية بالمغرب بسبب عطل فني.. وها شنو وقع للركاب | حوادث و حقوق

خطير..طائرة تنجو من فاجعة حقيقية بالمغرب بسبب عطل فني.. وها شنو وقع للركاب

بعد القفطان المحلول..سناء عكرود في موقف محرج بمهرجان مراكش واستياء فايسبوكي كبير | ثقافة و فنون

بعد القفطان ''المحلول''..سناء عكرود في موقف محرج بمهرجان مراكش واستياء فايسبوكي كبير

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

بالفيديو والصور.. هذا هو اللص اللي شرمل بسيف شاب هاز صاك فيه الفلوس في كازا.. والفايسبوكيون يطالبون الأمن باعتقاله

بتاريــخ : 5 دجنبر 2016 / 15:53 بالفيديو والصور.. هذا هو اللص اللي شرمل بسيف شاب هاز صاك فيه الفلوس في كازا.. والفايسبوكيون يطالبون الأمن باعتقاله | حوادث و حقوق
بالفيديو والصور.. هذا هو اللص اللي شرمل بسيف شاب هاز صاك فيه الفلوس في كازا.. والفايسبوكيون يطالبون الأمن باعتقاله
مباشرة بعد أن نشرت ''شوف تيفي'' تفاصيل الفيديو المؤلم الذي ظهر خلاله شخص يضع قبعة رياضية وهو يقوم بشرملة شاب خلال محاولته تنفيذ عملية سرقة، قام النشطاء الفايسبوكيين بنشر صورة تقريبية للص والتي أظهرت

"شوف تيفي":

مباشرة بعد أن نشرت "شوف تيفي" تفاصيل الفيديو المؤلم الذي ظهر خلاله شخص يضع قبعة رياضية وهو يقوم بشرملة شاب خلال محاولته تنفيذ عملية سرقة، قام النشطاء الفايسبوكيين بنشر صورة تقريبية للص والتي أظهرت جميع ملامحه.

وطالب النشطاء في تفاعلهم مع خبر "شوف تيفي" بإطلاق حملة فايسبوكية، وتداول صورة اللص، حتى تتمكن المصالح الأمنية من اعتقاله ووضعه خلف القضبان الحديدية في القريب العاجل.

وأظهر مقطع فيديو خطير، تفاصيل الواقعة بالكامل، حيث رصدت كاميرا مثبتة داخل سيارة، مقاومة شاب للص يحمل سيفا قام وبدون رحمة بشرملة ضحيته، من خلال توجيه العديد من الطعنات له بمناطق مختلفة بجسده، قبل أن يتدخل مجموعة من المارة بعد تعالي أصوات الاستغاثة التي أطلقها الضحية.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الدار البيضاء حقيبة رياضية سيارة الشاب شرملة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

العثور على الملاكم محمد دريدي مقتولا بالقرطاس.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

العثور على الملاكم محمد دريدي مقتولا بالقرطاس.. وهذه هي التفاصيل

عاجل.. إدريس لشكر ينجو من موت محقق وهكذا كانت ستسقط الطائرة التي كان على متنها | حوادث و حقوق

عاجل.. إدريس لشكر ينجو من موت محقق وهكذا كانت ستسقط الطائرة التي كان على متنها

خطير..طائرة تنجو من فاجعة حقيقية بالمغرب بسبب عطل فني.. وها شنو وقع للركاب | حوادث و حقوق

خطير..طائرة تنجو من فاجعة حقيقية بالمغرب بسبب عطل فني.. وها شنو وقع للركاب

بسبب قانون زيرو ميكا..مصالح الدرك الملكي تعتقل شخصين متلبسين بنقل كمية مهمة من الأكياس البلاستيكية بالبيضاء | حوادث و حقوق

بسبب قانون ''زيرو ميكا''..مصالح الدرك الملكي تعتقل شخصين متلبسين بنقل كمية مهمة من الأكياس البلاستيكية بالبيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاب مغربي صريح..معنديش مشكل نتزوج بامرأة معندهاش البكارة و كيفما الراجل كيغلط حتى المرا كتغلط | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

شاب مغربي صريح..معنديش مشكل نتزوج بامرأة معندهاش البكارة و كيفما الراجل كيغلط حتى المرا كتغلط

بالفيديو.. شاهد بنكيران كيشطح و يردح‎ | زووم

بالفيديو.. شاهد بنكيران كيشطح و يردح‎

بالفيديو.. ضحايا نصب عقاري: رئيس جماعة سابق باسباتة خدا لينا فلوسنا بعدما الدولة عْطاتنا الحق | بــووز

بالفيديو.. ضحايا نصب عقاري: رئيس جماعة سابق باسباتة خدا لينا فلوسنا بعدما الدولة عْطاتنا الحق

فيديو.. شاهد كيف استقبل الأمير مولاي رشيد الفنان عبد الرؤوف‎ | قنوات أخرى

فيديو.. شاهد كيف استقبل الأمير مولاي رشيد الفنان عبد الرؤوف‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو | ابتسام تسكت تغني بطريقة جميلة في برنامج ميكس ميوزيك وهذا رد فعل الفنانين المشاركين | ثقافة و فنون
منذ 5 دقائق

بالفيديو | ابتسام تسكت تغني بطريقة جميلة في برنامج ''ميكس ميوزيك '' وهذا رد فعل الفنانين المشاركين

خطير وبالصور.. سقوط طفل من الطابق الرابع لمنزل أسرته بانزكان | مجتمع

خطير وبالصور.. سقوط طفل من الطابق الرابع لمنزل أسرته بانزكان

الرميد يخرج عن صمته ويوضح علاقته المثيرة للجدل مع موقع العمق المغربي.. وها شنو قال | بوليتيك

الرميد يخرج عن صمته ويوضح علاقته المثيرة للجدل مع موقع ''العمق المغربي''.. وها شنو قال

فرصة ذهبية للمغاربة عبر ممثلنا الوحيد للفوز بمسابقة منشد الشارقة تصويت مجاني | مجتمع

فرصة ذهبية للمغاربة عبر ممثلنا الوحيد للفوز بمسابقة منشد الشارقة ''تصويت مجاني''

﻿ ﻿
اليوم 14:13 GMT

عاجل:يا ربي السلامة.. فيديو خطيرة ومؤلم: معركة دامية بين شفار هاز سيف وضحية عندو صاك فيه الفلوس في كازا.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.