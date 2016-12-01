حقائق مثيرة بخصوص فيديو بني ملال والذي ظهر خلاله شرطي وهو يقول ''مصير المرأة التي ترفع صوتها هو جهنم'' ﻿

في جديد مقطع الفيديو الذي ظهر فيه شرطي يخاطب سيدة بعبارة ''مصير المرأة التي ترفع صوتها هو جهنم''، أكد مصدر أمني أن شريط الفيديو قديم يعود لأكثر من أربعة سنوات، وبالضبط إلى سنة 2012، وأن المديرية العامة

"شوف تيفي":

في جديد مقطع الفيديو الذي ظهر فيه شرطي يخاطب سيدة بعبارة "مصير المرأة التي ترفع صوتها هو جهنم"، أكد مصدر أمني أن شريط الفيديو قديم يعود لأكثر من أربعة سنوات، وبالضبط إلى سنة 2012، وأن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد اتخذت في شأنه الإجراءات اللازمة في حينه.



وأوضح المصدر ذاته بأنه سبق للمصالح الأمنية المختصة أن تعاملت مع الشريط المذكور بجدية في حينها، واتخذت بشأنه كل الإجراءات الضرورية، باعتبار أن تلك التصريحات تمس بواجب التحفظ والحياد المفروض في موظفي الأمن الوطني.



وأضاف ذات المصدر بأن المديرية العامة للأمن الوطني حريصة بشكل دائم على التفاعل الإيجابي مع كل ما تتداوله وسائل الإعلام، التزاما منها بتنوير الرأي العام، ورفعا لكل لبس يمكن تثيره بعض الأخبار المشوبة بعدم الدقة.



تجدر الإشارة إلى أن شريط فيديو، ظهر على شبكة الأنترنت يوثق لوقفة احتجاجية نظمتها ساكنة بعض الدواوير بضواحي مدينة بني ملال، خصوصا من النساء، قبل أن يظهر شرطي في أحد المقاطع المصورة وهو يخاطب واحدة من المحتجات بالعبارة السابقة".